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武汉保供稳价守护群众“菜篮子”

生活必需品供应充足、价格平稳

2021年08月15日08:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报武汉8月14日电  （记者强郁文）武汉湘隆时代广场一层武商超市沌口店门口，店长高璇正忙着卸下刚到的一车生活物资。近日，高璇组织所有在岗员工留守门店，承担起周边受新冠肺炎疫情影响实施封闭管理的小区居民生活物资供应的责任。

　　武汉经济技术开发区组建了18支800多人的保供队伍，对接区内6家大型商超。封闭管理以来，沌口街道14个社区共组织社区团购106批次，团购套餐4万多份。“套餐里包括蔬菜、水果、畜产等多个品类，价格与平时没有差别。”沌口街道枫桦苇岸社区书记刘宜说。

　　为方便临时封控小区居民进行生活物资采购，江夏区推出线上点单小程序，区内13家重点商超线上订单日均约5000单。

　　武汉市市场监督管理局、市商务局日前发布联合公告，对串通涨价等扰乱市场秩序的行为，发现一起，查处一起。洪山区纪委监委疫情防控督导督查组会同区市场监管局执法人员，深入辖区43家农贸市场及10家大型商超开展检查，要求各市场和商超严格落实日常消毒举措，保障食品安全。

　　市商务局副局长张文波说：“目前，全市209家重点商超门店、58家重点电商企业、两大农贸批发市场和300余家农贸市场正常营业，米、面、油、肉、蛋、菜、奶等生活必需品供应充足、价格平稳。”


　　《 人民日报 》（ 2021年08月15日 02 版）
(责编：赵竹青、连品洁)

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