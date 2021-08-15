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中国创造了前所未有的发展奇迹（国际论坛）

谢里夫
2021年08月15日08:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国共产党在每一个时期形成的理论成果，都是在深入研究中国国情的基础上获得的。中国共产党领导下的中国不断发展壮大，是不可阻挡的趋势

　　

　　100年来，中国共产党领导中国人民在经济、社会、科技及民主发展等各方面都取得了空前成就。相信在中国共产党领导下，中国将继续发展壮大。

　　中国共产党是世界上最大的政党，在世界范围内具有重要影响力。中国共产党成功的秘诀就是始终坚持全心全意为人民服务。中国共产党一直在为提高人民生活水平而努力。过去40多年来，在中国共产党的领导下，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困。按照世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上。中共十八大以来，中国有近1亿贫困人口脱贫。

　　中国共产党成立以来不断推动理论创新，并用党的创新理论指引前进方向。中国共产党在每一个时期形成的理论成果，都是在深入研究中国国情的基础上获得的。中国共产党领导下的中国不断发展壮大，是不可阻挡的趋势。“十四五”规划纲要明确了中国未来5年经济社会发展的指导方针和主要目标。下一步，中国将努力破除深层次体制机制障碍，以更大的勇气、更多的举措深化重要领域改革。与此同时，中国将继续扩大开放，以更加包容的方式促进各国共同发展。

　　中国创造了前所未有的发展奇迹，这与中国经济长期快速发展、教育和科技实力增强、文化发展等密切相关。从根本上看，这些成功都可以归因于一点，那就是中国共产党的领导。没有中国共产党的领导，没有中国共产党发挥中流砥柱作用，中国就不可能实现民族独立和人民解放，就不可能如此迅速地推进现代化建设并取得巨大成就。

　　新冠肺炎疫情防控中，中国共产党团结带领全国人民迅速控制住了疫情，生产生活秩序也迅速得到了恢复。这充分证明了中国共产党的领导力。中国还积极帮助其他国家，向许多国家派遣医疗专家组、提供抗疫医疗物资，为全球团结抗疫作出了重要贡献。

　　（作者为尼日利亚阿布贾大学国际关系系主任） 


　　《 人民日报 》（ 2021年08月15日 03 版）
(责编：赵竹青、连品洁)

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