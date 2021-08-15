邹焰忠 胡卫华

原标题：新疆和静县玉米制种规模化催生“职业农民”

机播母本、人工播父本、定苗、去杂、抽天花、砍父本、穗选、脱粒、精选……玉米制种有15道工序，比寻常玉米种植多三分之一，而且是人工精细操作，日薪170元……

新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县从玉米制种众多工序、精细化操作和不菲的薪酬中，看到机遇，借机催生一个助农增收的朝阳产业，也造就了制种“职业农民”。

日前，和静县和静镇农民熊炳华、杨清叶、徐芳芳，正在砍除掉已完成授粉使命的制种玉米父本植株，这是近400亩制种玉米的一道重要工序。

新疆先锋伟业种子有限公司和静玉米制种基地技术负责人王文轩介绍，该公司在和静县流转了1000多亩地搞玉米制种。仅在该县哈尔莫敦镇才干布鲁克村就有390.7亩玉米制种地，一年需2000人工，但对制种农民的综合素质要求也高。

目前，制种玉米售价6元至8元，是普通玉米的3-4倍，支付制种“职业农民”的日薪也水涨船高。

同是哈尔莫敦镇才干布鲁克村的马万里，是制种“职业农民”经纪人。他说，制种“职业农民”收入很可观，一人7个月就能挣3.5万元。

随着制种玉米质量要求不断提高，制种“职业农民”也在不断优化。熊炳华、杨清叶等当地农民，正是优化筛选出来的制种“职业农民”。

今年以来，发展现代种业，正成为和静县推进农业高质量发展的特色。该县农业农村局党委书记刘军介绍，和静县是新疆4个百万亩制种基地建设的一部分，气候和水土光热条件，十分适宜玉米、小麦制种，从去年开始，制种面积由5000亩发展到今年的9300亩，其中玉米制种7000多亩、小麦制种2000多亩。

制种，一方面正成为农民增收的新兴产业，另一方面倒逼“职业农民”提高综合素质。目前，该县制种从业农民已达500多人，成为较高增收能力的群体。

(责编：赵竹青、连品洁)