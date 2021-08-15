新华社记者郭雅茹

原标题：河北：生态治理褪“伤疤” 矿山披绿美如画

作为京津冀生态环境建设和环境治理的主战场，河北牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续推进矿山环境治理和生态修复。截至2020年底，河北省修复绿化责任主体灭失露天矿山迹地3705处、24.89万亩。许多过去千疮百孔的山体，如今重“披”绿装。

8月，秦皇岛市栖云山上绿意盎然，青翠的树木随风摇曳，如卷帘般的瀑布倾泻而下，仿若一幅美丽的山水画。

然而几年前，这里还是另一番模样。20世纪80年代，由于开山采矿，栖云山山体遭到破坏，形成了20多个矿坑，水土流失严重，造成了植被破坏、扬沙起尘等生态环境问题。

为实现“还山于民，还绿于民”的目标，2017年7月，秦皇岛启动栖云山生态修复项目，规划建设了城市广场和系列公园，打造了户外乐园、崖壁酒店、温室花房、儿童王国等一批景观节点。如今，这里草木葱茏，山清水秀，鸟啼虫鸣，空气清新，形成了人与自然和谐共生的良好生态系统。

作为矿业大省，河北矿产资源开发历史悠久，最多时曾有2万座矿山，曾是河北省重要的支柱产业。凭着丰富的矿山资源，不少地方的百姓鼓足了“钱袋子”，但也面临着山体破坏、植被损毁、河水污染等问题。

近年来，河北省深入开展了矿山综合治理工作。“我们先后开展了露天矿山污染深度整治、露天矿山污染持续整治三年作战等专项行动，有效改善了矿山生态环境。”河北省自然资源厅相关负责人介绍，河北将矿山综合治理作为加强生态文明建设的重要组成部分，作为打赢蓝天保卫战、推进京津冀生态环境支撑区建设的重要抓手。聚焦“减量化”，坚决关闭取缔；聚焦“集约化”，实施整合重组；聚焦“生态化”，全力推进矿山综合治理工作。

在对矿山开展生态修复治理的同时，河北省对矿山治理的“后半篇文章”也进行了谋篇布局。按照“宜林则林、宜耕则耕、宜草则草、宜建则建、宜景则景”的原则，河北省探索总结出了矿山复绿、农业用地、建设用地、空间再用、休闲公园、文化造景、边采边治、矿山公园等多种矿山环境治理模式。

邯郸武安市，曾是全国58个重点产煤县之一和全国四大富铁矿基地之一。20世纪90年代末，在采矿业发展最高峰时期，武安市有各类矿山近2000家，矿井3000多口，因采矿造成的废渣尾矿压占、植被破坏、土地塌陷面积近20万亩。

为了修复治理矿山环境，党的十八大以来，武安市投入治理资金3亿多元，治理修复露天矿山255个，治理面积25000亩。其中，九龙山矿山生态修复工程，现在已经打造成为集文化、体育、农业、生态、休闲五位一体，可观赏、可游憩的“生态休闲体验区”，日接待游客最多时超过5万人，成为矿山生态修复的生动范例。

唐山迁安市依矿而起、因钢而兴。铁矿开采成就了迁安辉煌，也留下了15.3万亩废弃矿山的生态欠账。迁安市将矿山修复与乡村振兴、现代农业和休闲旅游等有机结合，大力发展现代农业、生态旅游等产业。截至目前，迁安市已完成矿山绿化及复垦近3万亩。正在修复治理的金岭矿山，争取利用5至10年时间，以建设矿山公园为基础，打造成世界级矿山生态公园。

从挖矿、卖矿到养山、造绿，河北探索出一条矿山环境治理与文化、旅游、养老、种植等产业融合发展之路，一幅幅彰显产业兴旺之美、文明淳朴之美、自然生态之美的锦绣画卷，正在燕赵大地徐徐展开。

接下来，河北将持续推进矿产资源合理开发，开展矿山综合治理，分类实施矿山关闭取缔、整合重组、修复治理、规范管控工作，严控增量、减少存量，力争到2021年底完成全部剩余的625处责任主体灭失露天矿山迹地治理。

(责编：赵竹青、连品洁)