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山东：不唯学历资历 职工可越级参评高级技师

2021年08月15日09:48 | 来源：新华社
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原标题：山东：不唯学历资历 职工可越级参评高级技师

　　新华社济南8月14日电（记者邵鲁文）记者从山东省人力资源和社会保障厅获悉，山东日前印发《关于采取多种方式开展企业技能人才自主评价的通知》，支持企业结合企业工种（岗位）实际，进一步突破工作年限和职业技能等级的要求，灵活采取多种方式开展技能人才自主评价，从而保障企业加快推进高技能人才队伍建设。

　　据山东省人社厅相关工作人员介绍，山东支持企业对技能等级要求进行适当调整，企业可根据相应的国家职业技能标准，不唯学历、资历，结合企业特殊要求，对职业功能、工作内容、技能要求和申报条件等进行适当调整，允许职工破格或越级参加高级工、技师、高级技师考评。

　　此外，山东支持企业灵活运用多种方式开展评价。企业可根据其生产技术、工艺装备和产品类型等不同要求，采取考核鉴定、考评结合、过程化考核、业绩评审等灵活多样的方式，对特殊工种岗位可突出生产技能操作，免于理论考试。对在职业技能竞赛中取得优异成绩，为企业技术创新、技术改造做出突出贡献，创造重大经济效益等的人员，企业可直接认定其相应职业技能等级。

　　据悉，山东于2020年出台《关于全面推开企业技能人才自主评价工作的通知》，在全省范围内部署开展企业技能人才自主评价工作。目前，山东已备案自主评价企业1152家，自主评价技能人才14.5万余人。

(责编：赵竹青、连品洁)

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