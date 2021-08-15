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李佳琦因虚假宣传被罚30万元

2021年08月15日09:55 | 来源：北京青年报
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原标题：李佳琦因虚假宣传被罚30万元

　　直播时因虚假宣传被罚30万元，对此李佳琦所属公司进行了回应。北京青年报记者昨日了解到，美腕（上海）网络科技有限公司就上海市长宁区市场监督管理局的行政处罚做出回应。美腕公司表示，高度重视，真诚接受，对告知书所涉问题进行了全面整改，完善公司规章，堵住管理漏洞，避免此类事件再次发生。该公司是李佳琦所属公司。

　　今年7月23日，上海市长宁区市场监督管理局向李佳琦所属公司美腕(上海)网络科技有限公司(以下简称“美腕”)送达《上海市长宁区市场监督管理局行政处罚听证告知书》。

　　行政处罚决定书显示，美腕受品牌方中国总代理南京美洲豹电子商务有限公司委托，于2020年11月10日安排公司旗下主播通过淘宝直播平台推广家用电器产品“初普 stop vx 美容仪”。在直播过程中，该主播使用“全脸激活胶原蛋白、提拉紧致、提拉淡纹， 效果巨明显……坚持用了一个月，就相当于打了一次热玛吉，效果真的很可怕很神奇”等用语对上述产品进行宣传。

　　处罚书显示，美腕所涉及的违法行为类型为虚假或者引人误解的商业宣传，行政处罚内容为罚款30万元，责令停止违法行为。

　　针对此事，美腕13日晚声明表示，此事系美腕旗下主播在直播间介绍产品时产生失误，反映出其在管理上存在漏洞，为此深表歉意。

　　发生上述事件后，美腕称，进一步加强了直播间的管理，完善了实时监播制度，同时组织各部门加强学习相关法律法规，邀请监管部门及专业机构上门指导，查找管理漏洞，完善管理制度，以防范此类事件再次发生。

　　美腕表示，一向重视消费者权益，严格选品，真实导购。对于此次处罚，将引以为戒，并再次致以诚挚的歉意，积极配合监管，进一步加强管理，也真诚欢迎消费者和社会各界对其进行监督。文/本报记者　张鑫

(责编：赵竹青、连品洁)

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