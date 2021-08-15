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2021网上丝绸之路大会将聚焦数字经济合作

2021年08月15日15:19 | 来源：新华网
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　　新华社银川8月13日电（记者任玮）记者从13日召开的第五届中国-阿拉伯国家博览会系列新闻发布会上获悉，作为本届博览会重要组成部分的2021网上丝绸之路大会将于19日至21日在宁夏银川市召开，中外嘉宾将聚焦数字经济合作进行探讨。

　　大会将采用“线上+线下”方式，举办网上丝绸之路大会开幕式暨高层论坛、数字新基建与全民数字素养提升论坛、数字经济发展论坛暨2021银川国际智慧城市峰会等系列活动。

　　网上丝绸之路大会已成功举办三届，为推进我国与共建“一带一路”国家在互联网领域的交流合作起到了积极作用。据了解，本届大会的参与主体更加多元，内容更加丰富，与会嘉宾将围绕共建网络空间命运共同体、数字经济创新融合发展、云计算、人工智能、5G等领域展开交流。

　　本届大会还将同期举办“智创未来”工业App创新应用大赛，面向全国发掘优秀的创新团队和创意项目，以期促进宁夏工业互联网生态建设和制造业数字化转型升级。

　　第五届中国-阿拉伯国家博览会将于19日至22日在宁夏银川市举办，期间将举办开幕式暨工商峰会、“一带一路”投资促进大会等活动，并设置数字经济、跨境电商等6大主题展区，为国内外投资商、采购商、生产商提供经贸洽谈合作、优势产品展览展示的广阔舞台。

(责编：牛镛、袁勃)

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