12月9日，安徽送变电工程有限公司施工人员在岳西县五河镇司空—仙河110千伏输电线路工程现场施工。

安徽省大别山区的岳西、太湖、潜山、霍山以及皖南山区的祁门、休宁6县（市），20世纪六七十年代在小水电站自供区基础上形成了6个水电供区，供电人口50多万人。历史上水电供区对促进经济社会发展和改善山区群众生活发挥了重要作用。

近年来，水电供区部分线路、变电站设备超期运行，线路老化，安全隐患多，天气恶劣时大面积停电现象时有发生，群众长期受用电难困扰。2019年11月，安徽省水电供区改革启动，水电供区电网资产和供电业务移交国家电网。根据计划，水电供区到2022年完成电网改造升级，实现供电服务均等化，将使整个水电供区50多万群众受益。

郑贤列摄（新华社发）

《 人民日报 》（ 2021年12月13日 02 版）

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