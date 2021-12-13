中青报·中青网见习记者 焦晶娴

原标题：让更多人增收致富“仰望星空”

画家李向明一直记得前年刚到贵州黔南布依族苗族自治州洪江村时，当地村民见到生人躲闪的眼神。他是第一批受邀来对洪江村进行艺术化改造的艺术家之一，在这个世外桃源般美丽的乡村待了5年，和很多村民成了朋友，大家经常聚餐，还一起接待游客。

黔南州群山汇聚，森林覆盖率达63%。落后曾是这里的代名词。但如今，这片绿色发展的土地，变得不太一样了。

豌豆尖是豌豆苗的嫩芽，这种鲜嫩的蔬菜近些年逐步从西南地区走向全国，有了更大市场。

黔南州龙里县的湾滩河镇，空气湿润、海拔较高，适合豌豆尖生长，这里的豌豆尖种植规模达1.5万余亩，被称为“豌豆尖之乡”。

过去湾滩河以种植玉米和水稻为主，全镇贫困人口1.1万。镇里自2012年起发展豌豆尖等特色蔬菜种植，为农户提供免费的幼苗和肥料，依托合作社帮助农户采摘、运输，并组织当地企业对蔬菜以保底价格收购。

这为附近村里的留守老人带来增收机会。一位布依族老人一边掐豌豆尖一边感慨地说：“之前种地只能够一家人吃，没什么收益。我这个年纪出去打工没人要，家里几个孙子要上学，来这边之后为子女减轻了压力。”老人从家走到园区只要十几分钟，每天有100多元的收入，也不耽误接送孩子。

今年，湾滩河镇党委政府开始引导当地群众种茭白，茭白种植面积不断扩大，46户种植户中有21户脱困户。

荔波县洪江村则走上了文艺路线。该村毗邻“小七孔”风景区，原是深度贫困村，近些年大部分村民外出务工，不少百年老屋闲置。2016年，贵州省教育厅同步小康工作队联系上北京的艺术家，将百年老屋进行艺术化改造，让破旧的民居焕发新活力。

洪江村采用“合作社+龙头企业+农户”的方式，统一派工给艺术家、县农投公司等，改造后再统一调配农户床位用于旅游接待。目前，洪江村已入驻95名艺术家，改造修复了48栋老房。

老屋修复在这个村里成了新产业，48岁的罗昌平是老屋修复队的一员，修复了30余栋老屋。他原来在外务工，现在可以留在家里陪伴老人和孩子，“村子也变漂亮了”。

洪江村还发展了蔬菜种植基地、中药材种植基地等产业，不少村民靠出售老房和土地流转实现增收。2019年以来，外出务工回流就近就业500余人，户均年增收5000元以上。

在100多公里外的平塘县克度镇，越来越多的人被“中国天眼”吸引到这里，水泥路修进了村，高速路和国道也通到了镇上。

“在家开一个早餐店，之前一天几十块钱都算多，现在一天几百元都算少。”讲起村子的变化，平塘县航龙村村委会副主任王顺军很兴奋。在“中国天眼”带来的旅游热潮中，村里60%的村民从事民宿和餐饮服务，每户年均收入可达10余万元。

王顺军还记得，十几年前，他去周边村子调查儿童疫苗接种情况，那时只有曲折坎坷的小路，走访一个村就要花11天。

2009年，中国科学院和贵州省政府进行全面战略合作，在平塘县克度镇航龙村规划科普旅游景区，即“天文小镇”。围绕时光塔、天幕街、天文体验馆等科普娱乐设施，“天文小镇”已陆续开展研学旅行课程、天文科普研学夏令营等精品项目，每年暑假都有大批学生和家长慕名而来。

在“天文小镇”的整体规划下，航龙村村民搬到了“中国天眼”科普基地对面的星际家园小区，住进了黄墙红顶的小洋房。以前在航龙村很难看到年轻人，现在不少年轻人回乡创业。

90后黄小青在天文小镇经营一家民宿，“旺季的时候3层楼都要住满”。

“做民宿的几乎每一家都有一个望远镜，有时候我自己也会看，月亮上每个山丘、坑洼的大小都不一样。”黄小青因为家庭困难没读过几年书，更不懂天文，现在的她逐渐对星空有了兴趣，“肚子吃饱了才能仰望星空”。

为了方便游客出行、解决更多村民的就业问题，航龙村还打算注册网约车品牌。深入学习党的十九届六中全会精神后，王顺军对未来发展的底气更足了，落实党的十九届六中全会精神，“就是坚持为人民服务、让群众富起来，让航龙村更加美丽”。

(责编：王震、陈键)