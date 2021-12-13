崔 爽

原标题：优化创新环境 激发企业走向专精特新

全球领先的全景影像产品研发制造商，其全景相机产品全球市场占有率第一；全球独家智能固碱蒸发装置企业，国内新增市场份额占有率和全球市场占有率双第一；全球范围内少数掌握水锤防护核心技术的企业之一，水锤防护产品销量长期位居行业第一……这些傲人战绩背后的企业有个共同的身份——专精特新。

专精特新是指具备专业化、精细化、特色化、新颖化优势的中小企业。近日召开的中央经济工作会议提出，要提升制造业核心竞争力，启动一批产业基础再造工程项目，激发涌现一大批“专精特新”企业。

专精特新企业普遍集中在工业基础领域，具有核心竞争优势，发挥着连接断点、疏通堵点的重要作用，是解决关键核心技术“卡脖子”问题的重要力量，而激发涌现一大批专精特新企业，也将为推动经济高质量发展、构建新发展格局注入源源动力。

政策礼包完善支撑服务体系

据工信部最新数据，我国已培育专精特新企业超过4万家，其中的佼佼者“小巨人”企业达4762家，他们平均拥有50项以上有效专利，超六成从事工业基础领域、超七成深耕细分行业10年以上。

为了进一步解决企业发展中的痛点难点堵点问题，帮助中小企业走专精特新之路，近期，《关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》《为“专精特新”中小企业办实事清单》《提升中小企业竞争力若干措施》等文件相继发布。其中《为“专精特新”中小企业办实事清单》提出了涵盖加大财税支持力度、完善信贷支持政策、畅通市场化融资渠道、推动产业链协同创新等在内的10项实事、31条具体任务。

一系列文件为专精特新企业夯实服务支撑体系。据工信部中小企业局局长梁志峰介绍，相关政策不断健全，如减税费，包括减免增值税、所得税优惠、提高研发费用加计扣除比例等；培优企业，工信部会同财政部启动实施支持专精特新中小企业高质量发展奖补政策。工信部也将重点推动落实好几项文件，联合财政部通过中小企业发展专项资金，进一步支持专精特新企业。

工信部副部长徐晓兰表示，工信部将加快构建“百十万千”优质企业梯度培育体系：即利用5年时间培育形成百万家创新型中小企业、十万家专精特新中小企业、万家专精特新“小巨人”企业、千家以上制造业单项冠军企业。

加强企业核心技术攻关

企业是创新的主体，中央经济工作会议提出，要强化企业创新主体地位，深化产学研结合。

专精特新的灵魂是创新，底蕴是科技实力。据统计，超五成专精特新“小巨人”企业研发投入在1000万元以上，创新能力强劲，发展韧性足。“我们与中国水利水电科学研究院、浙江大学、中国农业大学、湖南大学等院校形成创新联合体。投资6500万元建设的世界级水力实验室也已于去年正式投入使用。”专精特新“小巨人”企业、南方阀门战略发展规划总监王鹤介绍。

“专精特新企业的涌现，源头在于基础研究所带动的技术创新。”中国社会科学院财经战略研究院研究员李勇坚表示，因此，要强化基础研究，提供科技基础，同时推动应用研究与产业发展、市场需求紧密结合。

他同时建议“建立宽容失败的社会创新环境”，企业在成长壮大的过程中不可避免要遇到问题，有的会失败，培育形成宽容失败的社会氛围，做大专精特新企业的基数底座，才能使更多的专精特新企业涌现出来。

为进一步提升企业创新能力，工信部将通过中小企业发展专项资金分三批支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业加强核心技术攻关，加快技术成果产业化运用，提升技术创新能力。

走向专精特新必须加快数字化转型

数字化转型是大势所趋，是企业走向专精特新的必经之路。“制造业要实现专精特新，必须提高数字化能力，加快数字化转型，变革传统制造模式、生产组织方式和产业形态，打造数字工厂。”中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉强调。

树根互联联合创始人贺东东同样表示，制造业要依靠数字化转型的手段和工具，通过大数据建模、人工智能、数字孪生等把技术和经验数字化，加速提高学习能力，增强创新能力。

“培育专精特新企业，需要充分发挥数字平台推动企业数字化转型的作用。”欧阳日辉说，“一方面，通过数字化转型促进中心建设，打造一批数字化转型服务平台，根据相关政策，地方政府应该积极探索建设区域型、行业型、企业型三类数字化转型促进中心，为中小企业提供数字化转型工具、技术和解决方案。另一方面，要充分发挥大型互联网平台的作用，为中小企业提供产销对接、数字技能、人才培训、研发设计、共享生产等服务，助力企业转型发展。”

徐晓兰指出，下一步，工信部也将培育一批适合中小企业特点的数字化服务商，遴选一批基础共性工业App，征集发布一批轻量级数字化解决方案，多角度解决中小企业数字化转型技术难点、痛点、堵点问题。

(责编：王震、陈键)