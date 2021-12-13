◎本报记者 付丽丽

“古有运河粮道，今有南水北调”，12月12日，南水北调东、中线一期工程全面通水7周年。数据显示，7年来，工程累计调水494亿立方米，1.4亿人的生活得到改变、40多座大中城市的经济发展格局得到优化，发挥了巨大的经济、社会、生态效益，沿线人民群众获得感、幸福感、安全感持续增强。

北方地区水资源短缺问题彻底缓解

中国被联合国列为13个贫水国之一。若以人均水资源量计算，我国最为“干渴”的地区并非沙漠广布的西北，而是华北地区。

南水北调东、中线一期工程未建成通水之前，黄淮海流域人均水资源量仅为462立方米，为全国平均水平的1/5；而北京、天津所在的海河流域人均水资源量更是少得可怜，其中北京为全世界大城市中第一缺水城市，仅为97立方米，远低于国际公认的人均500立方米的“极度缺水标准”，仅为中东沙漠国家以色列人均水资源量285立方米的1/3。由于过度使用地表水、大量超采地下水，华北地区一度出现“有河皆干、有水皆污、地面沉降、海水入侵”等严重的水生态环境问题。

中国科学院院士、中科院地理科学与资源研究所研究员刘昌明介绍，我国人均水资源占有量很低，只有世界平均的四分之一，特别是时空分布不均匀，北方地多水少，南方地少水多。除此之外，水资源的时间分配又集中在夏季，南水北调的必要性就在于平衡这种不均匀性。

“通水7年来，南水已经由原来的补充水源跃升为许多大中型城市的主要水源。”中国南水北调集团党组书记、董事长蒋旭光说，如今，北京城区7成以上供水为南水北调水，自来水硬度由过去的380毫克/升降低至120毫克/升；天津主城区供水几乎全部为南水。此外，河南十余个省辖市用上南水，其中郑州中心城区90%以上居民生活用水为南水北调水。

据统计，全面通水7年来，近500亿立方米的优质水源源不断地流入北方千家万户。截至2021年12月12日，东、中线一期工程已累计调水494亿立方米，其中中线一期工程累计调水超441亿立方米，东线一期工程累计调水入山东52.88亿立方米。北方地区水资源短缺局面从根本上得到缓解。

河畅 水清 助力河湖生态环境复苏

初冬的白洋淀，芦苇片片金黄，芦花随风摇曳，有“华北之肾”美誉的白洋淀承载着“千年大计、国家大事”的雄安新区。

资料显示，白洋淀由大大小小共计143个淀泊组成，上世纪50年代的白洋淀面积有561平方公里；随着华北缺水问题不断严重，白洋淀干淀现象越来越频繁，从1984年开始连续5年出现了干淀现象，生态状况不容乐观。自2018年以来，南水北调中线一期工程持续向白洋淀进行生态补水，加上其他补水措施，累计入淀水量达24.5亿立方米，白洋淀水位稳定保持在7米左右，淀区面积由171平方公里恢复至275平方公里左右，“华北明珠”重新焕发了生机和活力。

这仅仅是一个缩影。全面通水7年来，工程通过水源置换、生态补水等综合措施，有效保障了沿线河湖生态安全。东线沿线受水区各湖泊，利用抽江水及时补充蒸发渗漏水量，湖泊蓄水保持稳定，生态环境持续向好，济南“泉城”再现四季泉水喷涌景象；中线已累计向北方50余条河流进行生态补水70多亿立方米，推动了滹沱河、瀑河、南拒马河、大清河、白洋淀等一大批河湖重现生机，河湖生态环境显著改善。

“绿色始终是南水北调工程的底色。”蒋旭光表示，《南水北调工程总体规划》提出，南水北调的根本目标是改善和修复黄淮海平原和胶东地区的生态环境。

有例为证，2020年华北地区浅层地下水水位较上年总体回升0.23米，持续多年下降后首次实现止跌回升；2021年8至9月，首次通过北京段大宁调压池退水闸向永定河生态补水，助力永定河实现了1996年以来865公里河道首次全线通水。工程沿线曾经干涸的洼、淀、河、渠、湿地重现生机，初步形成了河畅、水清、岸绿、景美的靓丽风景线。

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