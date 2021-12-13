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中国科协：欢迎台湾专家为祖国科技发展建言献策

2021年12月13日09:06 | 来源：科技日报
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　　◎本报记者 符晓波

　　12月12日，海峡科技专家论坛在厦门举行。中国科协党组成员王进展在致辞中表示，中国科协高度重视两岸科技交流合作，愿意为台湾科技人才在大陆就业创业提供帮助，欢迎台湾科技专家到大陆考察调研，为祖国科技发展建言献策。

　　本届海峡科技专家论坛由中国科协主办、福建省科协承办、两岸52家单位共同协办，设1个主会场和11个分会场，采取“线上+线下”相结合的方式，共有2100多位海峡两岸科技专家、学者、业界代表参加。

　　论坛为两岸科技创新、协同发展搭建交流平台。参会两岸专家围绕数字科技、能源科技、海洋科技、绿色科技、卫生健康、生态环保等领域展开深入交流，寻求创新创业合作的新机遇。据承办方统计，目前通过论坛已签约两岸科技合作项目9项，征集两岸科技论文400多篇，掀起了两岸科技人员交流的热潮。

　　同期，在厦门举办的闽台民间科技融合发展图片展，集中展示了多年来闽台科技界携手搭建交流平台、推动科技融合发展的历程及成果。

　　王进展介绍，海峡科技专家论坛已创办10年，论坛秉持深化两岸民间科技融合发展宗旨，内容不断扩展，形式不断创新，层次不断提升，积累了一批深厚的成果技术。

　　截至目前，海峡科技专家论坛已促成两岸科技交流合作项目193项，推动100对闽台科技社团开展对口交流。“我们将持续推动两岸科技人才职业资格互认，畅通渠道，搭建平台，希望两岸科技工作者能凝聚共识，携手并肩，创造中华民族更加美好的未来。”

(责编：王震、陈键)

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