◎新华社记者 白田田

7：15准时到达公司；7：30召开线上晨会；8：10和团队讨论新产品研发……三一集团总工程师易小刚这样开始了自己的一天。

“我天天都在想着怎么创新。”易小刚表示。

身为企业高管和总工，易小刚始终在创新一线，为打破国外技术垄断、推动企业数字化智能化转型而努力。不久前，他获得“全国杰出专业技术人才”称号。

1995年，易小刚从科研院所来到三一集团，首先研发的产品是混凝土机械。他回忆说，当时中国的工程机械设备几乎全部从国外购买，混凝土泵车臂架所需的高强度钢被国外公司卡脖子。

“核心技术、关键零部件是买不来的。”易小刚深有感触地说。20多年来，作为三一集团技术创新核心人物，易小刚带领团队先后突破混凝土高压泵送、超长臂架设计、工程机械核心液压部件等领域的障碍，获国家技术发明二等奖2项、国家科技进步二等奖1项。

2019年，易小刚肩负起三一集团智能制造工厂升级改造的重任。在工程机械生产车间，下料、机加、涂装的自动化、智能化容易实现，但要让巨大而笨重的结构件自动组对焊接，是很大的挑战。

易小刚说：“国外没做过的、别人没做过的，我们也可以做，要打破恐惧、大胆创新。”

他带着三一集团研究总院的工程师开始攻关。每天早上，他到办公室的第一件事，就是打开电脑回看前一晚试验的监控录像，找出存在的问题，再和工程师一起修改技术方案。

组对焊接的位置误差，要求小于或等于0.1毫米。很长一段时间，误差总是在0.4至0.5毫米之间摇摆，找了几家第三方机构，怎么也达不到要求。易小刚和研发团队大胆摒弃仅靠视觉识别判断位置的常规做法，最终破解了难题。

2020年9月，三一智能制造示范车间“18号厂房”全面升级，100多台工业机器人实现自动切割、分拣、焊接。今年9月，三一北京桩机工厂成为全球重工行业首家获认证的灯塔工厂。

2021年，易小刚带领团队进军新能源技术领域。“双碳”目标的背景下，新能源设备是未来发展方向。

在易小刚看来，工程师只有不断追踪前沿技术，不断适应企业需求，不断更新知识体系，才不会被淘汰。

“我原来是学机械的，后来对计算机也有所了解，但这远远不够。”易小刚说，以前的工程师只需要画图纸、写工艺卡片，现在的工程师要懂机器语言，能和机器“交流”，这是全新的挑战。

易小刚每天都在学习，及时掌握相关领域的动态。哪怕在面试研发人员时，他也会抓住机会跟年轻人交流新兴技术知识。

“持续学习和创新的动力是什么？”记者问。

易小刚回答：“我的脑海里始终有一个场景，就是中国‘智造’要做得比别人更好，为了这个目标必须闯出一条路子。”

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