◎新华社记者 张 建

34岁的他，是一名数控技术工人，更是中国汽车制造领域的大国工匠。他攻克了高端发动机精密制造技术，获得全国技术能手、全国五一劳动奖章等多项荣誉。

他能把高端发动机缸体、缸盖垂直度和同轴度等制造精度做到头发丝直径的三分之一，把精细的图纸参数加工成精密缸体；他能改装进口数控机床使其拥有更多功能；他已拥有18项国家专利成为“发明大王”；他还是车间里多位知名高校毕业生的师傅。

在机器轰鸣的车间里一站就是一天，是他的工作常态。加班，更是他的家常便饭。而照顾孩子，他只能挤时间。

他，就是中国第一汽车集团有限公司研发总院试制所数控班组高级技师杨永修。

15年前，杨永修还远在河南商丘，那年他高考落榜。深信知识能够改变命运的他，复读一年之后再战，虽然可以上本科，但可选余地较少，最后他决定上个好专科——选择长春汽车工业高等专科学校，成为一名数控专业学生。

上学后，他逐渐爱上了数控专业，在校期间保持着班级第一名的成绩。毕业后，他如愿成为原一汽技术中心的一名工人。

原一汽技术中心是一汽核心部门，负责设计研发工作。试制车间更是核心中的核心，包括发动机在内的很多精密零部件都是从这里走出去实现量产的。

海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。杨永修暗自下决心，不能满足于现状。

当了半年普通加工工人后，他转入自己热爱的数控岗位。一汽是“共和国汽车工业的长子”，拥有一大批优秀的技术工人且其中很多是大国工匠，企业技术传承文化浓郁，杨永修的快速成长也得益于此。

5年多的时间，他废寝忘食地向前辈请教难题，很多人对他知无不言。他还购买了很多课件，自学最新理论。

杨永修说：“我曾到一个复印社连续打印了1000多张的电子材料，花笨功夫照着试验，快乐且充实。”

功夫不负有心人。很快，杨永修脱颖而出，成为技术能手。

如今的智能制造，让数控技术有了更多用武之地，高端发动机等精密零部件都需要数控技术实现。而对杨永修而言，加工设备操作难度越高、操作系统越复杂，就越能激起他的学习欲望。

凭借这股劲头，杨永修不仅能熟练操作海德汉等进口数控系统，还具备了多款软件编程、多台数控设备操作和复杂刀具设计改制等技能，这让他在高端发动机制造、精密零部件研制等领域大显身手。

在立式四轴加工中心精密加工技术研究中，他提炼三步操作找正法，转台调试时间由原来的35分钟缩短至10分钟，效率提升70%以上，精度达0.012毫米以内。

2018年初，新红旗品牌战略发布之后，杨永修主要承担红旗自主研发的高端发动机、变速箱及底盘等核心精密零部件的数控加工工作，解决了一大批卡脖子难题，先后完成30余项重大试制任务，累计攻克130多项技术难题，为集团公司节约创造价值1200多万元。

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