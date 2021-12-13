◎本报记者 李丽云 通讯员 纪 锋

电子吸锡器、示波器、热风枪、万用表、焊台……一张摆满了电子设备的办公桌，再加上一盏昼夜常亮的台灯，就是对中国铁路哈尔滨局集团有限公司齐齐哈尔北车辆段检修车间副工长周浩的生产设备工装研发台的日常写照。

就是在这个研发台上，周浩攻克了旅客列车WG—Ⅱ型网关、DL-Ⅱ型代理节点网络通信实验台检修难题。在此之前，遇到网关、代理节点损坏，厂家只换新不维修，周浩改变了这段只换不修的历史。截至今年12月初，经他手修复的网关和代理节点已有200个左右，为企业节约成本120万余元。

研发就是刻在骨子里的不服输

WG—Ⅱ型网关、DL-Ⅱ型代理节点是铁路旅客列车上用来传输设备信息和工作参数的重要配件，负责车辆间以及本车网络通信，是列车安全运行的通讯基础，也是客车车辆维修过程中故障率较高的配件。

仅齐齐哈尔北车辆段的500多辆运行列车中，每年就要损坏上百个网关和代理节点，损坏后要等厂家专业技术人员到场，且只更换不维修，单个网关新件就要5000多元。

“家里的东西坏了，我们都想着修一修，不行再换新的，厂家只换不修，技术受制于人的滋味不好受。”周浩说。

他把厂家更换的报废网关、代理节点偷偷保存下来。利用下班时间，他和伙伴刘宇对网关、代理节点进行电路原理分析、测量参数，绘制元件图纸，把每一个元件取下、焊接之后再测量，用笨方法不断地尝试。

实在琢磨不明白，他们就跑到外地的生产厂家学习维修方法，周浩说：“人家不教，他们就偷摸学，心里像是揣了个兔子。”

经过上百次的焊接试验，他们用了3个月的时间，终于摸清了网关、代理节点的“脾气”，找到了能够确定损坏元件的检修方法，可以有针对性地更换元件，不用整个报废。“从开始画电路图，再到测量配件，我们失败了好多次，但成功那一刻的高兴无法用语言表达，我俩傻呵呵地对着笑了好久，手上被烙铁烫的泡都不疼了。”他说。

此后，他们用了2年时间，把这项检修技术不断完善，达到维修成功率90%以上，打破了火车网络通信实验台零维修的历史。

一波三折的转岗

2017年，“90后”周浩刚毕业就被分配到齐齐哈尔北车辆段检修车间，对车辆检修一窍不通的他却对电路有着浓厚的兴趣，于是，他跟车间领导说想改职车辆电工。

“结果我们主任问我，‘想当电工啊，那你知道集便器检修时气路故障大概有几种、该怎么处理吗？’我回答不出来，当时就涨红了脸。”回忆起当时的情景，周浩还有点不好意思。

被拒绝后周浩并未放弃。从那以后，只要休班，他都“长”在凳子上，仔细研读集便器图纸，分析风路、水路、电路走向，上班向班组师傅请教，将检修作业中的每一个关键点都记在本子上，不到1个月的时间，他就可以游刃有余地解决集便器各种问题。

周浩还自学并考取了车辆电工资格证，两年后车间同意了他的轮岗兼职车辆电工申请。

2019年6月，周浩代表哈尔滨局集团公司参加国铁集团技能大赛，在技术比武中，从18个集团公司的36名选手中，他脱颖而出，取得车辆电工全能第一名。

有人问他成功的秘诀，周浩说：“没什么秘诀，就是每天只睡4个小时，磨坏了2双鞋和7双袜子。”

共享才是最好的传播

2020年10月，在网关、代理节点维修方法研究成功后，齐齐哈尔北车辆段专门成立了“宇浩大学生工作室”来攻克检修难题，周浩为负责人，团队也壮大到20多人。

周浩常年泡在工作室里，集便器检修是工作室第一个项目。由于没有任何维修该配件的经验，他们翻阅大量资料，用笨方法一个个拆卸、焊接，判断故障点。他们还研究出客车地灯损坏配件电阻、二极管的拆卸安装，将单个地灯维修费用从833元钱降到1元左右，大大降低了维修费用。

“只有自己会修不算事儿，把大家都教会了，才是最大的本事。”他说。

周浩将自己的经验和作业方法记录在本子上，把工作室作为教室，将检修技术无偿地教给大家，共培训4次50多人。周浩刚改职时的师傅张佳庆，现在反过来成了他的学生。“周浩特别聪明、想法也多，确实教会我们很多东西，技术能共享，让我们非常受益。”张佳庆说。

目前工作室团队成员在节支增收、技术改造等方向取得专项成果14项，获得段级以上表彰11次，每年能为企业节约生产成本100余万元。

“看着旧设备在自己手上复活，那种感觉太美妙了。能为企业节支降耗做点事，我觉得自己的努力特别有价值。”周浩说。

(责编：王震、陈键)