联合国教科文组织通过首份 人工智能伦理问题全球性协议
2021年12月13日09:17 | 来源：科技日报
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新华社讯 （记者陈晨）总部位于法国巴黎的联合国教科文组织近日举行新闻发布会，介绍该组织正式通过的首份人工智能伦理问题全球性协议。
该协议名为《人工智能伦理问题建议书》（以下简称《建议书》），旨在促进人工智能为人类、社会、环境以及生态系统服务，并预防其潜在风险。《建议书》包含规范人工智能发展应遵循的原则以及在原则指导下人工智能应用的领域。
联合国教科文组织总干事阿祖莱当天在新闻发布会上表示，人工智能除应用于传统科学研究领域外，当前还积极助力新冠疫情防控和疫苗研发等诸多方面，但同时也带来隐私保护问题、性别偏见等挑战。
阿祖莱说，世界需要为人工智能制定规则以造福人类。教科文组织通过该领域首个规范性全球框架协议，是多边主义取得的重要胜利。教科文组织将为各会员国落实《建议书》内容提供支持。
(责编：王震、陈键)
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