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智能抓拍能识别违规操作，还能解决鼠患

2021年12月13日09:17 | 来源：科技日报
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　　科技日报讯 （张绍忠 陈科）“以前检查食堂员工健康，管理员要对员工进行体温检查、手部卫生检测、穿着检测并将结果记录在案，过程繁琐还有可能测不准。而现在，我们用食品安全健康检测机器人进行检查，再通过AI智能自动抓拍功能采集员工体温、伤口等，一旦发现异常马上报警。这就是食品安全物联网智能管理平台带来的便利。”12月8日，四川省妇幼保健院（武侯院区）食堂技术管理员潘海军，指着新开发的“食品安全物联网智能管理平台”说。

　　作为成都市投入应用的首套“人工智能+物联网+互联网+云平台+大数据”食品安全物联网智能管理平台，该平台由智能食品留样柜、食品安全检测机器人、AI抓拍系统等多项技术构成，首次形成了“数据留痕可追溯、全程隐患先告警”的一体化食品安全监管。

　　“从前的后厨加工过程中存在抽烟、不戴口罩等违规情况，现在借助平台中的AI抓拍功能，不仅能有效发现违规行为，对其进行及时规范，还能解决鼠患。”潘海军说，AI抓拍能自动识别老鼠行动轨迹，以便工作人员对下水道进行针对性整改。“而关于食材监管，我们从之前只能通过食材的颜色、气味等查看其状态，到现在能快速通过检测仪对瘦肉精、注水肉、农药残留等抽检并上传，把好了食材安全第一关。”他说。

(责编：王震、陈键)

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