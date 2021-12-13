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大连：“小切口”实事，解决民企发展“大问题”

2021年12月13日09:19 | 来源：新华每日电讯 要 闻
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　　据新华社大连12月12日电（记者郭翔）“我提出渤海大道建设速度不快影响周边企业人员通勤和物流问题，没想到被列为大连市10月份为民企办的‘十件实事’，市委书记现场办公。”大连三友电器设备有限公司董事长黄伟冬说，市交通运输部门正组织实施方案，力争明年底全线通车。

　　为优化营商环境，今年9月，大连进一步畅通民营企业诉求通道和办理机制，对民营企业发展中遇到的具有共性特征、解决难度较大的重点事项，每月解决“十件实事”，并建立各部门分工明确、责任清晰、落实到位的全链条闭环工作体系。

　　部分网上行政审批平台效率不高、环评政策惠及企业不及时……大连市工商联主席李延锋说，市工商联通过多种渠道汇总民营企业发展的难点、堵点、痛点，每月报送“十件实事”。

　　“组成工作专班，将‘十件实事’交相关责任部门落实，规定办结时限，并函告诉求企业。”大连市委副秘书长杨德泉说，民营企业对“十件实事”办理情况进行效果评估，经认定评估后进行验收销号，“市委督查室、市政府督考办进行全过程跟踪督查。”

　　“一个企业提出的问题一定程度上代表全行业的难点，虽是具体的‘小切口’却是很多企业面临的‘大问题’。”大连壮元海股份有限公司董事长孙刚说，大连为民营企业办实事，增强了我们专心发展企业的信心、底气。

　　为持续推进每月办好“十件实事”，大连将以企业获得感为工作标准，大力倡导“痛快办事”文化，要求各级干部沉下身子、深入一线，积极帮助民营企业纾困解难，不断激发市场主体活力。

(责编：王震、陈键)

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