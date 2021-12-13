人民网北京12月13日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，四川德阳至都江堰高速公路建成通车，标志着成都、德阳、眉山、资阳同城化的交通基础设施标志性工程——成都都市圈环线高速公路实现全线通车，成德眉资实现1小时通勤。

成都都市圈环线高速公路串联起沿线16个县（区、市），连接成渝、成绵等13条成都放射线高速公路。项目建成通车，标志着成都都市圈“3绕18射”高速公路网的“3绕”全面闭环，加上已建成的13条、在建的2条射线高速公路，成都都市圈高速公路网基本形成，将显著提升成都“极核城市”辐射带动功能，提升成德眉资同城化互联互通水平、成都都市圈和成渝地区双城经济圈路网通行效率以及成都国际性综合交通枢纽能级。

成都都市圈环线高速公路总里程443公里，双向六车道，设置46处落地互通。项目分为德阳至简阳段（东段）、简阳至蒲江段（南段）、蒲江至都江堰段（西段）、德阳至都江堰段（北段）4段，经四川省政府授权采用“建设—运营—移交”模式，均由中国铁建股份有限公司所属企业投资建设。其中，简阳至蒲江段于2017年建成通车，德阳至简阳段、蒲江至都江堰段于2020年建成通车。

此次通车的德都高速公路属于成都都市圈环线高速公路北段，也是京昆高速公路和蓉昌高速公路的联络线。项目起于德阳市旌阳区黄许镇，终至都江堰市玉堂街道，主线里程91公里，同步建设环线至绵竹市城区支线18公里。

下一步，四川交通将持续完善以成都为核心的都市圈对外高速公路通道，着力提升区域间互联互通水平，重点加快推进成绵扩容、成南扩容、成乐扩容、天邛、德遂5个在建高速公路项目建设，推动新开工成渝扩容、成自泸扩容、天眉乐、成汶、邛雅5个高速公路项目。

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