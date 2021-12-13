新华社乌鲁木齐12月12日电（记者顾煜）记者12日从中国石油塔里木油田获悉，截至目前，位于新疆南部的中国石油塔里木油田今年已生产石油液体604.2万吨、天然气300.7亿立方米，油气当量突破3000万吨，较去年同期增长92万吨，实现“十四五”高起点、高质量开局。

据塔里木油田介绍，2020年，油田油气产量当量达3080万吨，在西部边陲建成年产3000万吨级的大油气田。2021年，油田油气产量当量比上年提前达到3000万吨，进一步夯实新疆作为我国大型油气生产加工储备基地和陆上油气战略通道的地位，发挥了油气上产重要战略接替区的作用。

塔里木盆地是我国陆上最大含油气盆地，盆地超深层油气资源量占我国陆上超深层油气资源总量60%以上。面对超深、超高温、超高压等极限挑战，30多年来，盆地累计探明32个大中型油气田，为国家贡献油气产量4.4亿吨，创造了巨大经济效益和社会效益。

近年来，塔里木油田大力提升勘探开发力度，突破传统石油地质油气成藏、工程技术、效益勘探三条“死亡线”，向地球深部进军，配套形成8000米以深十大钻完井技术，实现超深复杂油气藏“想得到、看得到、够得到、采得出”，超深井钻探数量占国内80%以上，建成了我国最大超深油气生产基地。

此外，作为西气东输主力气源地之一，目前塔里木油田538口单井正以每日9500万立方米气量向下游供气，今年累计向西气东输管网和新疆南部5个地州输送天然气超283亿立方米，为带动地方经济社会发展、保障国家能源安全作出积极贡献。

根据规划，塔里木油田将力争2025年油气产量突破4000万吨、2035年达到5000万吨，全面建设世界一流现代化大油气田。

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