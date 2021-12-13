新华社北京12月11日电（记者田晓航）我国约有4000万失能、半失能老年人，“一人失能、全家失衡”是这些老年人家庭的真实写照。《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》（下称意见）近日发布，为破解失能（含失智，下同）老年人照护难题开出“药方”。

意见提出，完善从专业机构到社区、家庭的长期照护服务模式。按照实施国家基本公共卫生服务项目的有关要求，开展失能老年人健康评估与健康服务。

中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心主任吴静说，突破失能老年人照护服务瓶颈，应从专业角度考虑老年人健康特点和需求规律，重点增加健康照护服务供给。

她认为，一方面要推动地方落实国家基本公共卫生服务项目，为失能老年人提供居家健康评估和康复护理指导、心理支持等健康服务；另一方面要多部门联动，充分发挥各自的专业优势和机构优势，夯实从专业机构到社区、居家的全链条长期照护服务，及时发现失能发展的危险因素，为失能老年人有针对性地提供照护服务。

意见还提出，发展“互联网+照护服务”，积极发展家庭养老床位和护理型养老床位，方便失能老年人照护。吴静认为，推进“互联网+护理服务”试点工作并及时总结推广经验，有利于带动基层服务资源投入和照护服务能力提升。

民政部养老服务司负责人李邦华表示，在居家和社区养老服务方面，要重点推进家庭养老床位建设以及老年餐桌、日间照料、短期托养、互助服务等服务；养老机构则要增强对失能老年人照护的能力，到2025年全国养老机构的护理型床位比例要达到55%。

对失能老年人的照护，离不开长期护理保险制度的保障。为此，意见作出稳妥推进长期护理保险制度试点等部署安排。国家卫生健康委老龄健康司司长王海东说，国家将继续推进长期护理保险制度试点，争取早日建立符合我国国情的长期护理保险制度。

除了专设“加强失能老年人长期照护服务和保障”一条以外，意见还提出建立基本养老服务清单制度，此举也为失能老年人的照护提供了重要保障。

李邦华说，基本养老服务要聚焦服务老年人的失能照护和生命安全等基本需要，既面向全体老年人，也要优先保障特殊困难老年人的需要。

此外，意见也有不少关心失能老年人的其他举措，例如，提高失能等老年人家庭医生签约服务覆盖率并提高服务质量，公办养老机构优先接收经济困难的失能等老年人，鼓励有条件的地方对经济困难的失能等老年人家庭实施无障碍和适老化改造等。

“要从根本上破解失能老年人的照护难题，必须关口前移加强失能的综合防控。”吴静说，失能发生发展的因素非常复杂，开展预防性综合干预对于降低失能风险和延缓失能发生非常重要。

在这方面，国家正在积极探索实践。今年，国家卫生健康委组织在全国十余个省份开展了老年人失能（失智）预防干预试点工作。各试点省份建立了由卫生健康行政部门、疾控中心、基层医疗卫生机构联动的工作机制。试点项目对失能（失智）高风险的老年人进行心脑血管疾病及危险因素管理、膳食管理、体重管理、放松训练、抗阻训练、八段锦运动锻炼等综合干预。

“从试点效果看，项目得到当地政府的大力支持和居民的积极欢迎。”吴静说，下一步还会不断进行更多试点，并在循证基础上及时总结推广经验。

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