新华社北京12月12日电（记者罗沙、齐琪）记者12日从最高人民法院获悉，最高法民三庭负责人近日就“潼关肉夹馍”等地理标志维权问题作出回应，同时明确了有关组织通过诉讼收取“会员费”等问题。

这位负责人表示，有些商标包含地名，这些地名往往具有独特商业价值。根据商标法的规定，即便取得注册商标专用权，权利人亦无权禁止他人正当使用注册商标中包含的地名。他人正当使用注册商标中包含的地名，权利人向人民法院提起相关诉讼的，人民法院依法不予支持。

地理标志集体商标注册人能否任意许可或禁止他人使用商标？这位负责人表示，在地理标志标示的地区范围内并符合地理标志使用条件的，即便不申请加入集体、协会或其他组织，亦可依法正当使用地理标志；不符合地理标志使用条件或超出地理标志标示的地区范围者，则不能通过商标许可、加盟、入会等方式获得地理标志集体商标使用资格。相关组织作为商标注册人通过诉讼收取所谓“会员费”以及类似费用的，不符合商标法的规定，人民法院依法不予支持。

这位负责人说，地理标志属于区域公共资源，地理标志集体商标注册人应当是当地不以营利为目的的团体、协会或其他组织，应做到合法、合规、自律，维权时应依法合理行使诉讼权利。个别协会和组织利用地理标志集体商标，获取加盟费等，在商标法上没有依据，向人民法院提起诉讼收取加盟费的，人民法院依法不予支持。

他同时表示，诚信诉讼是诚信社会建设的重要方面。人民法院以鲜明的态度和有力举措，坚决遏制恶意诉讼。对于恶意提起诉讼的原告，被告依法请求该原告赔偿其因该诉讼所支付的律师费、交通费、食宿费等开支的，人民法院予以支持。对于提起恶意诉讼的当事人，人民法院还可根据情节轻重依法予以罚款、拘留，构成犯罪的依法追究刑事责任。织密制度的笼子，让恶意诉讼的当事人“偷鸡不成蚀把米”。

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