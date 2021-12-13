稳定是发展的基石，行稳是致远的前提。刚刚闭幕的中央经济工作会议在定调2022年经济工作的总体要求和政策取向上，强调“稳字当头、稳中求进”。“稳”字背后，有深刻意义和战略考量。

今年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。面对重重困难，我们坚持稳中求进工作总基调，精准把握宏观调控方向、节奏、力度，妥善应对风险挑战，把党中央决策部署转化为推动高质量发展的扎实行动，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。

要清醒看到，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。越是面对复杂形势，就越要认识到稳具有特别重要的意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取。

稳，首先是宏观政策要稳。各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。要提高宏观调控的前瞻性针对性，通过各项措施使经济运行在合理区间。

稳，也在于市场预期要稳。稳定了预期，市场才会稳，也会不断增强市场主体的信心，不断激发经济内生的动力。稳，更要求我们对新的重大理论和实践问题有正确认识和把握，要更加主动防范化解风险，坚决守住不发生系统性风险的底线，兜住兜牢民生底线，坚定不移走高质量发展之路。

“要继续面向市场主体实施新的减税降费”“加大对实体经济融资支持力度”“抓好重点群体就业”“保障产业链供应链稳定”……会议提出一系列举措，扭住稳的关键点，找准进的切入口。

稳，不是等来的，而是干出来的。着力稳定宏观经济大盘，要求我们更加奋发有为、善于作为，切实把各项工作抓实、抓细、抓落地，把稳增长、调结构、推改革有机结合起来。保持战略定力，稳扎稳打，主动作为，就一定能做好明年经济工作，一定能激荡起经济发展新气象，沿着高质量发展航向坚定前行！

(记者张辛欣)

新华社北京12月12日电

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