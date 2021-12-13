新华社北京12月11日电国家计算机网络应急技术处理协调中心（CNCERT）、中国网络空间安全协会近日发布《App违法违规收集使用个人信息监测分析报告》。报告显示，我国个人信息保护法律法规体系日趋完善，App违法违规收集使用个人信息治理取得阶段性成果，强制收集非必要个人信息问题明显减少，超范围收集个人信息行为治理成效初显，但“七类”隐蔽问题仍需紧盯不放。

报告指出，App超范围收集个人信息的问题目前主要包括七种情形：一是敏感权限声明超出必要范围，二是权限索取超出必要范围，三是收集数据的敏感性超出必要范围，四是收集数据的具体内容超出必要范围，五是收集方式超出必要范围，六是收集频率超出必要范围，七是收集场景超出必要范围。

据介绍，今年国家网信办已针对“七类”超范围收集行为进行了重点整治，包括超范围收集用户通讯录、精确地理位置、短信、通话记录等在内的一大批违法违规问题得到治理。

(责编：王震、陈键)