本报评论员

“实现了‘十四五’良好开局”，12月8日至10日举行的中央经济工作会议高度评价一年来我国经济社会发展取得的成绩。习近平总书记在会上发表重要讲话，深刻总结2021年经济工作，深入分析当前经济形势，对2022年经济工作作出重大部署，为我们做好明年经济工作，迎接党的二十大胜利召开，指明了前进方向、提供了根本遵循。

今年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也必将是载入史册的一年。我们隆重庆祝中国共产党成立一百周年，正式宣布全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，开启全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程。我们召开党的十九届六中全会，总结党的百年奋斗重大成就和历史经验，通过百年党史上第三个历史决议《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，这是新时代中国共产党人牢记初心使命、坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言，是以史为鉴、开创未来、实现中华民族伟大复兴的行动指南。一年来，世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响，外部环境更趋复杂严峻，国内新冠肺炎疫情防控和经济社会发展各项任务极为繁重艰巨。以习近平同志为核心的党中央坚持统筹国内国际两个大局，坚持稳中求进工作总基调，沉着应对百年变局和世纪疫情，统筹疫情防控和经济社会发展，加快构建新发展格局，强化宏观政策跨周期调节，着力促进经济持续健康发展，着力深化改革开放创新，奋力完成改革发展艰巨任务，党和国家各项事业取得了新的重大成就。

“十四五”实现良好开局，一个重要方面体现在，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效。我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，发展韧性强、潜力大、动力足的特点持续显现；国家战略科技力量加快壮大，重大创新成果竞相涌现，科技创新能力持续提升，关键核心技术攻关实现新突破；产业链韧性得到提升，对外贸易量增质升，结构继续优化，以新产业新业态新模式为代表的新动能成长壮大；改革开放向纵深推进，着力打通制约供需适配和要素流动的堵点，以高水平对外开放打造合作竞争新优势；民生保障有力有效，就业规模持续扩大，居民收入增长与经济增长基本同步，全年粮食连续7年保持在1.3万亿斤以上，喜获“十八连丰”；生态文明建设持续推进，碳达峰碳中和工作统筹推进，绿色低碳转型步伐稳健，生态环境保护取得新成效。

艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。这些成绩的取得，是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是全党全国各族人民勠力同心、艰苦奋斗的结果。实践再次证明，党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。有习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心领航掌舵，有习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，有全党全国各族人民团结一心、顽强奋斗，我们就一定能够战胜各种艰难险阻，在全面建设社会主义现代化国家新征程上创造新的时代辉煌、铸就新的历史伟业。

明年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事。弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，我们就一定能保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动把党中央决策部署落实到位，不断把新时代中国特色社会主义事业推向前进。

《 人民日报 》（ 2021年12月12日 01 版）

(责编：罗知之、陈键)