本报评论员

坚定信心、迎难而上、奋勇前进，集中力量做好自己的事情，是我们战胜各种风险挑战的关键。

“我们既要正视困难，又要坚定信心。我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变”，中央经济工作会议指出“在充分肯定成绩的同时，必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定”，强调“无论国际风云如何变幻，我们都要坚定不移做好自己的事情，不断做强经济基础，增强科技创新能力，坚持多边主义，主动对标高标准国际经贸规则，以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展”。

实践告诉我们，越是面对前进道路上的风险挑战，越要用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展，越要增强信心、坚定信心。应当看到，我国连续多年稳居世界第二大经济体、第二大消费市场、制造业第一大国、货物贸易第一大国、外汇储备第一大国，2020年成为第一大外资流入国；我国具有全球最完整、规模最大的工业体系、强大的生产能力、完善的配套能力，拥有1亿多市场主体和1.7亿多受过高等教育或拥有各类专业技能的人才，还有包括4亿多中等收入群体在内的14亿多人口所形成的超大规模内需市场，正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，投资需求潜力巨大；我们全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。实践充分表明，尽管国际国内形势发生了深刻复杂变化，但我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，我国经济潜力足、韧性大、活力强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变，我国发展具有的多方面优势和条件没有变。时与势在我们一边，这是我们定力和底气所在，也是我们的决心和信心所在。新征程上，我们有坚强决心、坚定意志、坚实国力应对挑战，有足够的底气、能力、智慧战胜各种风险考验。

成绩来之不易，经验弥足珍贵。在应对风险挑战的实践中，以习近平同志为核心的党中央进一步积累了对做好经济工作的规律性认识，中央经济工作会议对此作了精辟概括：必须坚持党中央集中统一领导，沉着应对重大挑战，步调一致向前进；必须坚持高质量发展，坚持以经济建设为中心是党的基本路线的要求，全党都要聚精会神贯彻执行，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长；必须坚持稳中求进，调整政策和推动改革要把握好时度效，坚持先立后破、稳扎稳打；必须加强统筹协调，坚持系统观念。这“四个必须”，充分彰显了以习近平同志为核心的党中央引领中国经济巨轮破浪前行的高超智慧，充分展现了党中央从容应对前进道路上风险挑战的娴熟能力，是我们做好经济工作的重要认识论和方法论，使我们更加坚定了必胜信心、增强了战略定力。

沧海横流，方显英雄本色。防范化解各类风险隐患，积极应对外部环境变化带来的冲击挑战，关键在于做好自己的事情。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把中央经济工作会议决策部署落到实处，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，准确识变、科学应变、主动求变，在危机中育先机、于变局中开新局，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。面向未来，有党的坚强领导和中国特色社会主义制度的显著优势，有改革开放以来积累的雄厚物质技术基础，有超大规模的市场优势和内需潜力，有庞大的人力资本和人才资源，我们坚定信心、同心同德，坚定不移做好自己的事情，一定能在抗击大风险中创造出大机遇，始终立于不败之地。

中国经济是一片大海，经历了无数次狂风骤雨，大海依旧在那儿！回顾一路走来的奋斗历程，我们一直是在克服困难中发展进步，在应对挑战中超越自我。中国具有迎难而上、爬坡过坎的能力，没有什么能阻挡中国前进的坚定步伐。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定信心、奋发有为、锐意进取，在新时代新征程上披荆斩棘、奋勇前进！

《 人民日报 》（ 2021年12月13日 01 版）

(责编：罗知之、陈键)