新华社记者

中央经济工作会议总结今年经济工作，分析当前经济形势，部署明年经济工作。社会各界认为，会议对于大家凝聚共识、坚定信心、真抓实干，做好明年经济工作，具有重大而深远的意义。要把党中央决策部署落实到位，切实推动高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

“十四五”开局良好，做好经济工作的规律性认识不断积累

快递年业务量首次突破千亿件、跨省异地就医住院费用直接结算已覆盖全国、前11个月货物贸易进出口总值超去年全年……

2021年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。面对内外环境的多重挑战，中国经济实现了“十四五”良好开局。

“在百年变局和世纪疫情等多重风险挑战下，我们保持了宏观政策连续性、稳定性、可持续性。”工信部研究机构赛迪顾问总裁秦海林表示，以产业政策为例，更加注重强调根据产业特色、发展规律制定政策，更注重政策的抵达效果，让企业更加有信心谋创新、做实业。

这一年，高质量发展取得新成效。

江苏镇江，中集车辆（集团）股份有限公司子公司的冷藏车生产车间内，激光精准切割、机器人高效焊接……新技术让传统制造“换了容颜”。依靠科技创新、走高质量发展之路，这家企业克服原材料价格上涨、市场需求疲软等不利因素，前三季度营业收入创历史新高。

公司副总裁兼首席技术官李晓甫感慨：“我们将坚持集约型、创新型发展，继续在车辆轻量化、数字化方面作出努力，更好服务物流企业。”

在应对风险挑战的实践中，我们进一步积累了对做好经济工作的规律性认识。会议将其概括为“四个必须”——必须坚持党中央集中统一领导，必须坚持高质量发展，必须坚持稳中求进，必须加强统筹协调。

在重庆市丰都县委常委、三建乡党委书记章烈看来，这既是立足非凡实践总结出的深刻启示，更是指导下一步做好经济工作的方法和根本遵循。

“全面推进乡村振兴，要加强统筹协调。”他说，要稳步走好生态产业化、产业生态化之路，结合区域资源禀赋特点，科学谋划、统筹协调。我们下一步既要加快推进新型城镇化建设，又要促进脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接，努力实现产业兴、百姓富、乡村美的综合效益。

稳字当头促发展，推动经济高质量发展取得新成效

“稳字当头、稳中求进”，会议用一个“稳”字定下了明年经济工作的主基调，从宏观、微观、结构、科技、改革开放、区域、社会等7个方面作出具体部署。

国务院发展研究中心副研究员杨光普表示，明年国内外环境中不稳定不确定因素仍然很多，稳住宏观经济大盘，不仅有利于提振市场信心、稳定预期，也有利于推进改革、化解风险、解决问题。

新能源汽车电池管理系统制造商力高新能源今年生意红火，也碰上了成长中的烦恼——现金流压力。力高新能源创始人王瀚超表示，企业今年明显感受到，银行等金融机构对创新型中小企业的支持力度在增加。

瞄准激发市场主体活力，提振市场主体信心，会议提出实施新的减税降费政策、加大对实体经济融资支持力度等一系列“暖心之举”。

“这将促进更多要素流向高新技术企业，让我们信心更足。”王瀚超说，企业将加大对智慧能源、储能等领域技术的研发投入，加速关键环节国产化，提升产业链现代化水平。

实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求。会议对能源领域的一系列政策，将为可再生能源发展插上“翅膀”。

前不久，青海电网新能源发电出力连续两日突破千万千瓦，一批大型风电光伏基地项目也在海西蒙古族藏族自治州等地开工。青海正加快打造国家清洁能源产业高地。

海西州发展和改革委员会副主任昂智信心满怀：“我们要汇聚新动能，抢抓新机遇，在‘双碳’主战场接续发力，把海西的生态优势、资源优势转化为新发展阶段的经济优势。”

东海之滨的浙江，正积极推进高质量发展建设共同富裕示范区。在台州市黄岩区平田村的“小橘灯”暖心工坊里，100多名村民正忙着组装玩具产品。这是黄岩区实施“全域协作”推进共同富裕的一项重要举措，通过引导企业、合作社等市场主体下沉，带动山区农民增收。

会议明晰了推进共同富裕的方向。黄岩区委书记包顺富表示，黄岩将深化与高校院所合作，探索制定共同富裕县域标准和行动纲要。抢抓全省数字化改革契机，高水平建设“共富大脑”，利用数字技术对居民个体精准服务，进一步增进群众获得感、幸福感、安全感。

面临三重压力，凝心聚力做好明年经济工作

我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。大家表示，我们既要正视困难，又要坚定信心，凝心聚力做好明年经济工作。

先进制造业是实体经济的一个关键。中国福马机械集团有限公司总经理蔡济波坦言，目前传统制造业企业面临一定的经营困难，既需要国家政策引导支持，更需要锤炼自身闯关本领。“我们一方面利用信息技术加快企业数字化转型，另一方面尝试与高新技术企业、高校等联合研发，以实现创新型产品的研发和量产。目前正着手与相关企业合作，通过优势互补加快电动无人驾驶工程机械和光伏电站维护设备研发进度。”

帮扶小微企业、个体工商户，是稳定就业岗位、保障基本民生的一项重要举措。

在市场监管部门的指导下，吉林长春的关东老刘商贸有限公司从一家土特产小店转型为企业，还将分公司落户郑州。

“个体工商户转型为企业后，能更好应对疫情等风险挑战。”长春市市场监督管理局朝阳分局审批办主任张辉说，“我们将优化工作方式，持续创新服务小微企业的暖心举措、切实办法，不断增强小微企业活力。”

预期更稳，信心更足。“会议传递出清晰的稳增长信号。”中金公司首席经济学家彭文生认为，会议部署的稳增长政策将逆周期政策与跨周期政策进行有机结合。财政政策、货币政策、行业政策协调配合，共同推进稳增长目标落地。

砥砺奋斗精神，增强实干本领。深圳前海管理局副局长王锦侠表示，会议提出领导干部要提高领导经济工作的专业能力并做到“三个敬畏”，对做好今后工作有长期的指导作用。

今年9月，《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》公布，“特区中的特区”深圳前海站上新的历史起点，迎接新的使命。

“在今后工作中，我们要聚焦激活发展动力的改革开放，以先行示范的高标准主动改革、制度型融合性高水平对外开放，大胆闯、大胆试、自主改，再创前海速度、前海质量、前海奇迹。”王锦侠说。

（新华社北京12月12日电 记者高敬、刘夏村、张辛欣、王俊禄、孙飞、王丰、段续、王浡）

《 人民日报 》（ 2021年12月13日 02 版）

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