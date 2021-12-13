人民网北京12月13日电 （记者乔雪峰）2021年11月，中国物流与采购联合会发布了中国快递物流指数，数据为99.8%，比上月回落1.8个百分点。中国物流与采购联合会相关负责人表示，11月国内经济恢复态势增强，但需求侧还未明显改善，两大行业中，制造业生产建设有所回暖，服务业行业活跃度延续放缓态势。

从分项指数看，商务快件指数比上月仍回落1.2个百分点；下沉市场在电商促销带动下，农村快件指数比上月回升1.5个百分点，国际贸易需求略有改善，跨境快件指数比上月回升0.2个百分点。

制造业商务快件指数止跌回升。11月份，制造业商务快件指数为100.1%，比上月回升0.8个百分点，制造业21大类中有10个高于100%。分行业看，大宗、能源等原材料市场活跃度趋升，相关产业生产活动加快，其中黑色金属冶炼加工业、有色金属冶炼加工业商务快件指数比上月回升2.9和0.1个百分点，化学原料制造业和化学纤维塑料制品商务快件指数分别回升0.2和2.9个百分点。

装备制造业延续较高活跃度态势，相关指数全面回升。电气机械制造业、通信电子设备制造业、汽车制造业、交通运输设备制造业和专用设备制造业商务快件指数分别为103.9%、104.3%、102.3%、104.1%和101.7%，比上月回升1.2-5.5个百分点；医药制造业生产需求旺盛，医药制造业商务快件指数为107.3%，连续两个月位于105%以上。年末居民消费需求增势良好，在前期高基数基础下走势分化。农副食品加工业、木材家具制造业和烟草制品业商务快件指数环比小幅回升，酒精饮料制造业和文体娱乐制造业商务快件指数小幅回落4.2和3.4个百分点。

服务业商务快件指数持续回落。11月份，服务业商务快件指数为98.1%，比上月回落2.2个百分点，服务业14大类中有4个高于100%。分行业看，房地产业、建筑业商务快件指数分别为103.5和101%，与上月相比变化不大，总体较为稳定。基础和生产服务业指数整体回落。其中金融业和信息技术服务业略微回落0.3和0.1个百分点，仍在维稳区间。交通运输和批发零售业较快回落，回落超10个百分点。相关指数中仅有教育和科研技术商务快件指数小幅回升0.9和0.1个百分点，达87.1%和98.2%。疫情反复频发导致消费相关服务业指数持续回落。本月租赁服务和住宿餐饮商务快件指数分别回落8.2和9.2个百分点，回落至年内最低水平。

从业人员指数较快回落。11月份，从业人员指数为94.9%，比上月回落10.6个百分点。分地区看，东北部、西部地区从业人员指数回落较快，回落幅度超5个百分点。东部、中部地区从业人员指数小幅回落，分别回落1.8和3.2个百分点。

企业经营便利度指数回落。11月份，便利度指数为56.4%，比上月回落1.2个百分点。从分项看，通行便利度指数为59%，比上月回落3个百分点；政务服务便利度指数为67.2%，比上月回升0.7个百分点；公共设施便利度指数为52.1%，比上月回落0.8个百分点；投送便利度指数为47.3%，比上月回落1.8个百分点。

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