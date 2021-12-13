京港高铁赣州至深圳段开通运营 广东省实现市市通高铁
人民网北京12月13日电 （记者乔雪峰）12月10日，京港高铁江西赣州至广东深圳段（以下简称赣深高铁）正式开通运营，标志着广东新添一条出省高铁通道，结束了广东省河源市不通高铁的历史，广东省实现“市市通高铁”的目标。赣州、河源将借助赣深高铁加速融入粤港澳大湾区，大大提速粤赣经济文化交流，促进区域经济社会快速发展。
赣深高铁是我国“八纵八横”高速铁路京港（台）通道重要组成部分，北起赣州西站，南至深圳北站，线路全长434公里，设计时速350公里，全线共设13座车站。
据了解，由于位于赣南、粤北山区，沿线软土、松软土、软岩、危岩落石地段多，赣深高铁建设施工难度大。自2016年12月开工建设以来，项目组织参建单位采用环保选线、桥隧代路、地基加固、隧道洞身防护等措施，架设了大跨度、大宽度的四线高速铁路无砟轨道预应力矮塔斜拉桥——剑潭东江特大桥等一批重点桥梁，建成了最大埋深达590米的银屏山隧道等一批长大隧道。据统计，赣深高铁全线新建桥梁323座、隧道157座，总长387公里，占线路全长的89％。
飞驰的列车缩短了粤赣两地的时空距离，赣州至深圳列车运行时间由此前的7个小时缩短至2个小时左右，南昌经赣州到深圳的铁路最快旅行时间由此前的9.5小时缩短至3.5小时左右，粤赣“2小时经济圈”得以形成，给高铁沿线5座城市4500万人带来了巨大便利，探亲访友、生活工作、旅游度假、商务出行都将更加轻松方便。就广东省内而言，赣深高铁开通运营后，河源至深圳只需1小时左右，加快省内城市之间交流融合，打通“融湾”“融深”通道，实现共同发展。
高铁让沿线人流、物流、信息流进一步畅通，对激活乡村振兴势能具有重要作用。在粤港澳大湾区和长三角等经济发达地区的强力辐射带动下，赣州、河源等地将获得更多的产业资源，为沿线城市带来更多的就业岗位，沿线乡村的荔枝、龙眼、茶叶、猕猴桃等特色农产品也将搭上高铁列车远销全国各地。专家预计，赣深高铁通车5年后，粤港澳大湾区将有3000亿元投资到高铁沿线城市。
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