前11月

实际使用外资额同比增长15.9%

本报北京12月16日电 （记者罗珊珊）商务部16日发布数据显示，1至11月，全国实际使用外资金额10422亿元，同比增长15.9%。

从行业看，服务业实际使用外资金额8239.4亿元，同比增长17%。高技术产业实际使用外资同比增长19.3%，其中高技术服务业增长20.8%，高技术制造业增长14.3%。

从来源地看，“一带一路”沿线国家和东盟实际投资同比分别增长24.7%和23.7%（含通过自由港投资数据）。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长15.4%、25.8%和13.4%。

全社会用电量同比增长11.4%

本报北京12月16日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：11月，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到6718亿千瓦时，同比增长3.1%。分产业看，第一产业用电量78亿千瓦时，同比增长14%；第二产业用电量4765亿千瓦时，同比增长0.8%；第三产业用电量1058亿千瓦时，同比增长8.7%；城乡居民生活用电量817亿千瓦时，同比增长9.5%。

高载能行业用电方面，11月，化工行业用电量同比增长1.3%，增速比上年同期回落9.8个百分点，建材、黑色金属冶炼和有色金属冶炼行业当月用电量负增长。

1至11月，全社会用电量累计74972亿千瓦时，同比增长11.4%。

《 人民日报 》（ 2021年12月17日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)