本报北京12月16日电 （记者丁怡婷）记者近日从2021中国光伏行业年度大会获悉：今年以来光伏制造端增长势头强劲。前三季度多晶硅产量36万吨，同比增长24.1%；硅片产量165吉瓦，同比增长54.2%；电池产量147吉瓦，同比增长54.6%；组件产量130吉瓦，同比增长58.5%。

受海外市场需求增加和价格上浮双重影响，今年前10月，光伏产品出口额大幅增长，约为231亿美元，同比增长44.6%。

今年前10月，光伏新增发电装机容量约为29.31吉瓦，同比增长34%，其中户用新增装机13.6吉瓦，约占光伏新增装机的46.4%。

《 人民日报 》（ 2021年12月17日 02 版）

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