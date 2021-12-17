前三季度光伏制造端
硅片电池组件产量增速均超50%
2021年12月17日05:11 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京12月16日电 （记者丁怡婷）记者近日从2021中国光伏行业年度大会获悉：今年以来光伏制造端增长势头强劲。前三季度多晶硅产量36万吨，同比增长24.1%；硅片产量165吉瓦，同比增长54.2%；电池产量147吉瓦，同比增长54.6%；组件产量130吉瓦，同比增长58.5%。
受海外市场需求增加和价格上浮双重影响，今年前10月，光伏产品出口额大幅增长，约为231亿美元，同比增长44.6%。
今年前10月，光伏新增发电装机容量约为29.31吉瓦，同比增长34%，其中户用新增装机13.6吉瓦，约占光伏新增装机的46.4%。
《 人民日报 》（ 2021年12月17日 02 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：重点抓好三方面工作 推动地方专项债尽快形成实物工作量
- 人民网北京12月16日电 （记者许维娜）近日召开的中央经济工作会议指出，明年要加大宏观政策跨周期调节力度，国务院常务会议也明确要统筹做好今明两年专项债管理政策衔接。那么，如何更好发挥专项债券作用，带动扩大有效投资？ 16日上午，国家发展改革委召开12月份例行新闻发布会。…
相关新闻
- 评论
- 关注