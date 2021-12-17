本报记者 姜 峰

江畔新村。

本报记者 杨烁壁摄

苗圃劳作。

本报记者 刘雨瑞摄

卡贡村位于西藏自治区昌都市东南部的察雅县，坐落在深山河谷之中，澜沧江的支流紫曲河绕村而过，在这里注入澜沧江。

近年来，卡贡村依靠良好的河谷区位优势，着力发展苗圃种植等绿色产业，实现脱贫致富与生态发展的双赢。如今村中苗圃产业基地规模达到了2000余亩，村民不用再到外面去做劳务，在家门口就可以实现就业。

通过发展苗圃种植，卡贡村在取得经济效益、带动百姓就业增收的同时，提升了当地的林地、草地等绿地覆盖面积，实现了人与自然和谐发展，走出一条“生态美、产业兴、百姓富”的绿色致富路。

《 人民日报 》（ 2021年12月17日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)