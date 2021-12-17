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基础较好、手段有力，“两节”期间——

重要民生商品价格将保持平稳

2021年12月17日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月16日电  （记者陆娅楠）今年前11月，CPI（居民消费价格指数）同比上涨0.9%，低于3%左右的全年预期目标，也远低于全球主要经济体。11月CPI同比上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。据介绍，涨幅扩大，首先是受上年同期基数影响，其次是因为食品价格中蔬菜价格同比涨幅有所扩大，最后是工业消费品中的汽柴油价格涨幅有所扩大。

　　“总的来看，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨1.2%，还是处于比较温和的水平。”国家统计局新闻发言人付凌晖说，与上月相比，核心CPI涨幅回落了0.1个百分点，保持了基本稳定，说明市场供求总体基本平衡。

　　看走势，保持CPI温和上涨还有较多的有利因素。首先，今年粮食产量连续第七年保持1.3万亿斤以上，为食品价格保持稳定奠定了较好的基础。其次，鲜菜价格涨幅较高是阶段性的，主要是由于冬季气候因素的影响。最后，中国工业消费品产能充足，非食品价格总体稳定。

　　价格保持稳定，不仅有较好的基础，更具备强有力的手段。

　　国家发展改革委新闻发言人孟玮介绍，为做好元旦、春节期间重要民生商品保供稳价工作，国家发展改革委近期密切监测市场运行情况及价格变化，多次召开视频会议并印发通知，对做好今冬明春重要民生商品保供稳价工作进行部署并开展调度。

　　从市场情况看，重要民生商品供给充裕、价格基本稳定。今年粮食产量再创新高，冬菜开始大量上市也推动了前期上涨的蔬菜价格出现回落。

　　从各地工作进展情况看，保供稳价工作扎实有力。特别是各大中城市普遍充实了小包装成品粮油，加大北方冬春蔬菜等储备，做到了“库里有货”。总体判断，“两节”期间重要民生商品供应有保障，价格将保持平稳运行。

　　此外，在诸多大宗商品价格中，最牵动人心的当数煤价。

　　近期，国家发展改革委价格司赴煤电企业开展专题调研。企业希望国家尽快研究出台相关政策，综合采取市场化、法治化措施，引导煤炭价格在合理区间运行。

　　“下一步，国家发展改革委将适时出台针对性政策措施，促进煤、电价格通过市场化方式有效联动，推动上下游协调高质量发展。”孟玮说。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月17日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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