本报记者 王明峰 李凯旋

“‘双12’刚过完，最近有些忙不过来。”钟意在一排排席位间来回奔走。她的团队正负责国内一家知名物流企业的售后工作。

作为土生土长的四川内江人，钟意大学毕业后没有选择临近的重庆、成都，而是回到内江，进入世界500强企业贝塔斯曼集团旗下的迈睿中国。“门槛不高、空间不小，好好干的话，日子也不错！”钟意自信一笑，入职没多久，她就做到了组长的位置。

钟意工作所在的内江市软件与信息技术服务外包产业园（过渡园区），已有贝塔斯曼集团、平安金服等一批企业陆续入驻。不远处，投资百亿元的新园区也在加紧建设。

数据显示，内江现有初具规模的服务外包企业33家，去年完成业务总量8.9亿元，同比增长超20%。作为传统老工业基地，内江市正通过服务外包产业启动转型发展新引擎。

政企凝聚发展合力

今年3月，迈睿中国西南区总部入驻内江市。公司负责人孙振宇说：“跟内江市接触仅4个月就完成了签约，签约不到10天就正式开展工作。”半年多时间，团队已壮大至500人规模，目前仍在扩张中。“能感受到政府坚定的信心和决心。”孙振宇说。

近来，内江出台《内江市促进服务外包产业发展扶持办法》等一系列政策文件，每年安排专项资金，培育企业做大做强。同时建立市级领导联系重点企业、“一企一策一专班”、“一项目一策一专班”等服务机制，推动服务外包产业加快起势成势。

“政府执行力强，沟通顺畅，所以能形成发展合力。”内江新经济产业园运营方大合创新公司相关负责人陈力介绍。园区目前已经有57家服务外包相关企业入驻，涉及电商直播、文化传媒等多个行业。

政策引人，环境留人。作为从重庆整体搬迁过来的内江博特智能科技有限公司的副总经理，汤雄看重的则是这里的环境。当地投入6000余万元，完善服务外包产业园（过渡园区）配套，提升承载能力，让企业“拎包入住”，配套包括办公室、桌椅板凳、多功能室，甚至有员工宿舍。“我们公司主要从事数据标注、数据审核，园区所做的保障工作，可以说非常贴心。”汤雄说。

与发展需求同频共振

产业门类千千万，为啥独爱服务外包？

内江位于成都、重庆两个特大城市发展主轴的重要节点，四川省委十一届三次全会明确，内江要加快建设成渝发展主轴重要节点城市和成渝特大城市功能配套服务中心。

何为服务？内江市副市长毕胜认为，服务的核心在于坚持需求导向，“变自认为重要的为别人需要的。”

成渝是年产值超两万亿元的全国重要电子信息产业基地，服务外包正是信息产业的关键支撑。不过，由于城市发展空间的限制，成渝两地必然要将部分产业外包出去。

由此，内江以其劳动力资源丰富、成本优势显著成为承接外包服务的重要选择。

“近两年随着新经济的发展，年轻人对从事服务外包的态度有所改变。”内江市商务局相关负责人介绍，仅内江职业技术学院、内江师范学院每年就有5000余名技术职业应用专业学生毕业。“内江市服务外包企业员工平均薪酬仅为成渝的70%到80%，具备明显的成本优势。”

成渝所需、内江所盼、企业所望，三种需求都指向了服务外包产业。抓取到这个“最大公约数”，内江与服务外包产业“一拍即合”。

外包形成“内聚”动力

在新经济产业园的成渝新经济产教融合基地二楼，内江博特智能科技有限公司员工刘浩正紧紧盯着屏幕，眼前各式各样的短视频内容要由他审核后才能发布。同一基地内，粟云数据公司项目负责人张浩若则在忙着检查人像照片上的数据标注是否准确。刘浩和张浩若，一个23岁，一个24岁，一个是内江本地人，一个是来自重庆的外地人，谈起自己的未来，两人不约而同地表示：有信心，也充满期待。

截至目前，仅内江服务外包产业园（过渡园区）就有员工近4500人。从地域来看，内江本地员工占比超过八成。从年龄结构来看，18—26岁占比58%。

“本地人才正在回流，外地人才正在聚集。”内江市委组织部副部长江波说，通过发展服务外包产业，培养一批年轻人才，从而产生“化学反应”，为这座老工业城市增添活力，也为产业转型发展积蓄人才。

外包产业形成内聚动力，也为创新创业提供了更多可能性。

内江人梁效宁创办的四川效率源信息安全技术股份有限责任公司，为客户提供信息安全技术服务，业务遍布130多个国家和地区。得益于内江市对服务外包产业的支持，梁效宁的公司发展迅速。

在建的内江软件与信息技术服务外包产业园，建成后可入驻席位15万个，加上管理等人员，预计可聚集20万人，也将为创业创新提供更多机会。“梁效宁这样的创业者会越来越多。”江波说。

内江市商务局局长万晓燕介绍，依托现有产业基础和发展优势，内江的目标是“一基地、一中心、一高地”，即建设配套成渝、服务全球的服务外包产业基地，构建西部服务外包新交付中心，打造数据产业战略高地。

日前，由四川省商务厅等6部门评定的2021年四川省服务外包城市名单出炉，内江在全省地市州中排名第一。接下来，内江将继续在服务外包上发力，努力走出一片新天地。

《 人民日报 》（ 2021年12月17日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)