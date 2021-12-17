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培育拳头产品 试水直播带货

湖南澧县 强产业促振兴

何  勇  万传文
2021年12月17日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　“采收完果实后，就用有机肥培肥土壤，为来年的生长结果储备营养……”在一片葡萄园里，湖南澧县澧南镇仙峰村村民易继斌将有机肥与垄上的土混匀。从外地慕名而来的几位农民一边看一边记，偶尔插话询问。

　　这几年，易继斌靠种植19亩新葡萄品种“阳光玫瑰”增收致富，远近有名。

　　仙峰村七山一水两分田，多数青壮年劳动力外出务工。村集体经济相对薄弱，基础设施建设滞后。

　　仙峰村党总支书记刘章生看准了“阳光玫瑰”，可村民怕担风险，不愿意干，怎么办？

　　2016年，在党员干部的引导下，一家农业公司在村里成立，统一供种、管理和销售。第二年，300余亩“阳光玫瑰”葡萄喜获丰收，亩均纯收入近3万元。

　　如今，仙峰村发展“阳光玫瑰”葡萄1200亩、柑橘1900亩、黄桃210亩等，村民人均增加收入2.01万元，村级集体收入已达22万元。

　　“亲爱的朋友们，看看这刚从树上摘下来的黄桃，个大金黄，肉脆味甜。心动不如行动，赶快下单吧！”前不久，湖南澧县盐井镇观山凸村村干部彭飞，在种植基地做起了直播。2016年初，彭飞流转80亩山地，栽植从株洲炎陵引进的“锦绣”黄桃苗，并成立了锦绣园黄桃种植专业合作社，周边村民也跟着种植黄桃290多亩。

　　彭飞敢闯敢干，黄桃产量也高，跑长沙、到武汉，把黄桃卖到了外地的水果批发市场。“但网上销售这块一直没突破，因为不懂。”往年，他家的黄桃经常滞销，卖出的价格也不高。受疫情影响，销售形势更加严峻。

　　今年初，村“两委”换届后，观山凸村干部班子一下年轻了。90后张娟脑瓜子一转：“要不试下直播带货？”在得到村党总支书记刘世静首肯后，这事就开始了。

　　县委组织部、县就业服务中心组织部分种植大户与10多位网红主播线上线下互动交流，请主播提供直播带货指导。今年8月，彭飞和张娟小试牛刀，销售黄桃近2万公斤，单价每斤13元。

　　“明年合作社近400亩黄桃进入丰产期，采取直播带货的网销价格将为村民增收100万元！”对直播带货的前景，彭飞很有信心。

　　“做好乡村振兴这篇大文章，澧县通过‘看、述、评’机制压实责任，落细落实，抓出了成效。”澧县县委书记王兆铭介绍。

　　目前，澧县拥有国家地理标志产品6个，涌现国家级、省级文明村镇4个，省市级美丽乡村示范村9个，2020年全县村民人均纯收入19590元。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月17日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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