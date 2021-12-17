本报记者 顾仲阳 郑洋洋 高 炳

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今年是“十四五”开局之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的关键一年。脱贫之后怎么干？各地区各部门乘势而上，再接再厉，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，接续推进脱贫地区高质量发展，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

强化机制，动态监测，守住不发生规模性返贫底线

屋外天寒地冻，内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗五家子村扶贫车间里热火朝天，村民张国有忙着将新米装袋、塑封，“这活儿真好，离家近，收入稳，日子踏实得很！”

受益于精准扶贫好政策，两年前张国有全家脱了贫。去年，他的老伴突发大病住院，家里日子一下子紧巴起来。网格员仵占胜入户了解情况后，第一时间通过“扎赉特e家”APP上报。经过核实，村里为他安排了保洁员公益岗位，每个月收入500元，加上扶贫车间的工资，张国有一年多了1.6万元收入，消除了致贫风险。

防止张国有全家返贫的是两张“网”。

一张“网”是遍布全旗的基层网络。扎赉特旗将全旗划分为973个网格，2054名网格员分片包干、定期巡查，及时发现并上报返贫致贫风险，相关部门快速响应、精准帮扶。

另一张“网”是互联网。“网格员发现致贫返贫风险对象后，第一时间通过APP上报；群众也可进入‘防贫监测110’小程序自行上报。”扎赉特旗乡村振兴局局长耿立军说。

“我们通过‘互联网+网格’双网融合，将网格员熟悉基层的优势与网络平台信息联通的优势结合起来，及时有效地防止返贫和新的贫困发生。”扎赉特旗委常委、副旗长陈庆华说。

巩固拓展脱贫攻坚成果，关键在行动。今年以来，各地区各部门落实“四个不摘”要求，对脱贫县、脱贫村、脱贫人口扶上马送一程。陕西省建立防返贫动态监测体系，开展“六查”“六问”行动，早发现、早干预、早帮扶存在返贫致贫风险的对象。

“儿媳妇生了场大病，花了20万元，这可不是个小数。”

“他家俩孙娃，都不到10岁，往后担子可不轻！”

…………

陕西省白河县卡子镇陈庄社区会议室里，村民代表围坐一圈，讨论韩吉贵一家的情况。

这场讨论的动因，源自不久前的一次入户走访。驻村工作队员吴亚丽说，“老韩家原本日子还可以，前一段因为儿媳突发重病，有了致贫风险。”了解清楚情况，吴亚丽马上提交村民代表大会评议。

白河县按照省里部署，围绕产业发展、饮水安全、健康帮扶等问题进村入户，针对收入支出、住房、教育等六方面问题对标排查，发现返贫致贫风险隐患，解决群众急难愁盼问题。经过仔细评议，老韩家以“突发严重困难户”被纳入防返贫动态监测。社区为他的儿媳申请了低保、防返贫保险，还落实一名帮扶干部定期入户走访。

陕西省乡村振兴局党组书记、局长孙亚政介绍，今年以来全省开展了“六查”“六问”行动，驻村工作队、第一书记、乡镇包村干部和村“两委”干部四支力量，进村入户排风险、解难题，切实巩固提升了脱贫质量与水平。

国家乡村振兴局有关负责人说，各地建立健全防止返贫动态监测帮扶机制，重点强化对脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户的动态监测帮扶。截至10月底，全国纳入监测对象526万人，其中75%消除了返贫风险，守住了不发生规模性返贫的底线。

重点盯防，精准施策，不让一户家庭因灾返贫致贫

一边是因水灾坍塌的土窑洞，一边是刚刚建成的新房，新房两室一厅，白墙、地板砖分外整洁，室内温暖如春，山西省临汾市安泽县府城镇凤池村脱贫户马永昌百感交集，“多亏了好政策，让我们这么快走出了困境！”

今年10月，安泽县遭遇连续强降雨，马永昌家的土窑成了危房。“第一时间转移群众。”府城镇党委书记翟海元介绍，镇里排查统计危房危窑，及时采取了相关措施。灾后，各村立即召开会议，对受损房屋进行鉴定，确定房屋修缮和重建名单。

马永昌家损毁土窑是唯一住房，按政策他家被纳为防止返贫动态监测对象，很快住进了新房。“新年前，我们要让全县房屋因灾受损的群众都住进新房。”安泽县委书记廉海平说。

不只是解决脱贫群众“三保障”问题，减少因灾损失、增加收入也是重要帮扶举措。

“连续暴雨，今年的玉米收入减少，但保险理赔和临时救助弥补了不少损失。”临汾市隰县龙泉镇上留村易地扶贫搬迁户李军军说。灾情发生后，有关部门积极对接保险理赔，把农民的损失降到了最低。

“虽然遭了灾，但对我收入影响不大。”李军军说，他参加了县里组织的厨师培训后，在县城当起厨师，现在每月工资3000元。

据介绍，隰县对全县近2万名脱贫人口进行了全面排查监测，“一对一”包联，启动防贫险理赔程序，开展临时救助和低保办理，政策和资金已全部落实到位，全县未发生因灾返贫致贫问题。

山西省乡村振兴局局长张玉宏说，今年10月，山西遭遇强降雨，46个脱贫县、2769个脱贫村、44.5万脱贫人口不同程度受灾，面对灾情，全省上下拿出有力政策举措，切实防止因灾返贫致贫。

针对因灾返贫致贫风险，国家乡村振兴局等部门指导各地对因洪涝灾害纳入的易返贫致贫监测对象，允许受灾县结合实际，调整中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和涉农整合资金使用结构，优先安排实施防止因灾返贫急需项目，目前因灾返贫致贫风险已经得到有效防范和化解。

“全国脱贫县特别是乡村振兴重点帮扶县中，不少地方生态脆弱、地质灾害频发，一些脱贫群众发展基础薄弱，下一步还需要重点盯防，精准施策，防止他们因灾返贫致贫。”北京师范大学中国乡村振兴与发展研究中心主任张琦说。

做强产业，端牢“饭碗”，让脱贫成果更可持续

如何巩固拓展来之不易的脱贫成果？各脱贫地区抓住产业、就业两个关键，围绕产业提档升级、就业增量提质，促进农民持续增收，夯实脱贫基础。今年前三季度，脱贫人口收入增速继续高于全国农村平均水平。

“党的政策真是好，致富路宽，幸福路长！”在易地扶贫搬迁聚居点新房里，四川省巴中市巴州区化成镇长潭河村脱贫户赵天文感慨，“我在村里的水果园区务工，没活儿时在景区卖水果，一年收入三四万元没问题，好日子稳稳的。”

“巩固拓展脱贫成果，做强产业是基础。”长潭河村党总支书记杨秀春说，村里通过招引优秀青年返乡创业，栽植青脆李、红雪桃等优质水果1600余亩，林下套作白芍、丹参等地道药材，去年产业收入150万余元。村里用活壮大村级集体经济项目资金，重点发展乡村旅游，去年接待游客6万余人次，村集体经济增收5万余元。

产业高质量发展是根本之策。今年4月，农业农村部等10部门印发《关于推动脱贫地区特色产业可持续发展的指导意见》。各地持续加大对脱贫地区产业帮扶力度，补上技术、设施、营销等短板，建立健全带贫益贫机制。今年前三季度，全国脱贫县农民经营净收入增速高于去年同期，也高于全国农村平均水平。

就业稳，脱贫成效就稳。手持数据线USB接口，接入测试仪器端口，红色指示灯亮起，一条数据线端口检测完成。江西省定南县龙塘镇长富村脱贫户吴海华，腿有残疾，出不了远门、干不了重活，“这份工作就在家门口，每月能挣2500元，我对今后的生活有信心！”

一条条数据线，连通一个个致富梦。定南县强化对数据线生产扶贫车间的扶持，完善交通、物流等配套设施，为脱贫户提供更多就近就业岗位。全县120多家数据线生产车间，解决就业近4000人，年产值达50多亿元。

“饭碗”端得牢，脱贫底气足。今年以来，面对新冠肺炎疫情、洪涝自然灾害等困难，各地区各部门加强就业帮扶，脱贫劳动力就业稳中有升，截至10月底，全国3111万名脱贫劳动力外出务工，比去年增加3%。

《 人民日报 》（ 2021年12月17日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)