本报记者 郝迎灿 张艺开

1573.54亿斤！2021年，黑龙江省粮食总产量比去年增加65.34亿斤，占全国总产量的11.5%，实现“十八连丰”，连续11年位居全国第一。

高质量备耕保农资、高标准春播夺全苗、精细化夏管促升级、高效率抗灾抢丰收……作为全国粮食主产区，黑龙江深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，抓紧抓稳粮食生产，坚决当好维护国家粮食安全“压舱石”。目前，全省农业综合机械化率、主要农作物良种覆盖率、科技进步贡献率分别达到98%、100%和68.3%，多项指标位居全国首位。

在克山县，村民韩晓宇家的10多垧土地平整连片，他高兴地说：“过去的水沟子，现在连成了高标准农田，旱能浇、涝能排，今年产量还翻了番。”

3年前，这里还布满大大小小的侵蚀沟，把土地撕开一道道“大口子”。韩晓宇回忆，一垧地只剩一半能正常耕种，每年还有近5毫米的黑土层被冲走。

随着高标准农田建设和黑土地保护项目接连开展，曾经的侵蚀沟得到治理恢复。小块田变大方田，地块间建起沟渠桥涵，水路畅通，大型机械进出便利。“耕地是粮食生产的命根子，看着耕地得到保护，俺们庄稼人打心眼里高兴！”韩晓宇说。

“根据不同地理地貌、气候条件，全省将黑土耕地划分为4个类型区，分类施策、综合治理、重点保护。”黑龙江省农业农村厅厅长王兆宪介绍，平原旱田实施秸秆全量还田培肥地力，坡耕地采取横坡打垄等措施固土保水，风沙干旱地实施秸秆覆盖免耕等保护性技术，水田推行节水控灌等措施。

五谷丰登，离不开农业科技支撑。走进北大荒农垦集团大兴农场种植户胡春光的机库，一排排现代化农机映入眼帘。“现在‘汗水农业’早成了过去时，‘智慧农业’让咱农民种地也能挑上‘金扁担’。”胡春光自豪地说。

今年，在政府扶持下，胡春光为农机新装了北斗导航自动终端，种上了农技部门推广的优质新品种，“省下五六千块人工成本不说，从种到收，机械作业更精准，今年亩产1200来斤，比去年高出将近100斤呢！”

王兆宪介绍，从2016年开始，黑龙江省整合科技力量，目前已组建大豆、水稻、玉米、杂粮等17个产业技术协同创新体系。围绕千公里高标准科技示范带建设，建设国家现代农业科技示范基地4个，高标准现代农业科技园58个，现代农业科技示范基地150个，现代农业科技示范主体3000多个，促进全省农业主推技术到位率稳定在95%以上。

黑土地保护好，还得利用好，让耕地里长出好粮食。黑龙江新型经营模式的推广，让农民种地更轻松，农业生产更专业。

“家里的地有‘田保姆’打理，一亩地一年算下来，比自己种还多赚六七百元呢！”巴彦县松花江乡农民赵建在外打工多年，兼顾种地成了难事。去年，他将自家40亩地交给刘辉巨农种植专业合作社全程托管。今年，种地加上务工，赵建年收入能达到八九万元，“每亩350元的托管费，亩产保底1500斤稻谷，农活别人干，收成归自己。”

“从购种、耕种，到收获、销售，服务组织提供一条龙或者菜单式定制服务。”巴彦县农业农村局副局长陈伟氡介绍，通过整合资源，服务组织让农业生产节本增效、提质提量。

黑龙江省农业农村厅农村合作经济指导处处长李佳文表示，全程农业生产托管模式推进了土地适度规模经营。这一模式不仅提高了机械利用效率，也促进了新技术推广运用，有效增加了农户、服务组织、经纪人和农机手等生产经营主体的收入，分散了农业生产经营风险。

据黑龙江省第三次国土调查数据显示，全省耕地总面积为2.579亿亩，与第二次全国土地调查数据相比，耕地面积增幅近8%。“我们要保护好黑土地这个‘耕地中的大熊猫’，更好地发挥国家粮食安全‘压舱石’作用，加快构建现代农业经营体系，推动农业现代化大步迈进。”王兆宪说。

《 人民日报 》（ 2021年12月17日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)