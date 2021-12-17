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从统筹供需两侧、城乡两端入手，推进家政服务行业高质量发展，更好地适应城市消费者“找得着、找得起、找得好”的需求，让农村劳动力“出得来、留得住、干得好”

冯纪兰是一位来自山西天镇县偏远山村的农家大姐。在参加完县里组织的免费培训后，她来到城里当上一名家政服务员。“以前在村里种地，收成不稳定。现在做家政一个月工资几千元，干得好不愁找不到活儿，工资还能涨，好着呢。”

像冯大姐这样通过从事家政服务解决就业、增加收入的农村劳动者数量不在少数。商务部数据显示，目前我国家政行业从业人员已达3000万人，其中约有90%来自农村地区。截至2020年底，仅在脱贫地区就有85万劳动力进入家政行业，既能满足农村进城务工人员的就业需求，又能满足城市家庭育儿、养老等现实需要，家政服务正日益成为一个有效连通城乡、促进互利共赢的产业。

近年来，伴随着消费升级，我国家政服务业发展规模不断扩大，“十三五”时期营业收入年均增速超过20%。月嫂、收纳师等专业化程度较高的家政服务快速发展，从业人员专业化、年轻化、职业化趋势日益明显。家政服务与养老、育幼、物业、社区零售等业态融合发展步伐不断加快。

但要看到的是，就家政行业发展现状而言，供给不足、质量不高等问题依然存在。从供给侧看，农村劳动力“出不来、留不住、干不好”是突出难点；从需求侧看，消费者找家政服务员“找不着、找不起、找不好”是痛点堵点。家政服务如何实现“找得好”又“干得好”？亟须从统筹供需两侧、城乡两端入手，打通家政服务供需两端的堵点痛点，系统推进行业高质量发展。

数据显示，目前家政服务业人员缺口超过2000万，这为有就业意愿的农村劳动力提供了广阔的空间。适应城市消费者“找得着、找得起、找得好”的需求，让农村劳动力“出得来、留得住、干得好”，对于带动农民增收十分重要，需要多措并举。确保农村劳动力“出得来”是家政行业带富农民的第一步。畅通渠道需要加强供需双方对接，为想进城从事家政服务的农村劳动者送政策咨询、送信息服务，并将这些服务覆盖农村到城市全流程。确保“留得住”，需要两端发力优化从业环境，既维护好家政服务员的合法权益，加强劳动报酬、社会保险等保障，也为她们的留守子女提供人文关怀和生活帮助，免去她们的后顾之忧。“干得好”的前提是有一技之长，这离不开有针对性的培训，提升家政服务员的职业技能。在过硬的技能基础上，“干得好”更需要满满的爱心，如此才能让消费者用工更放心、享受服务更舒心。

日前，商务部等14部门联合印发了《家政兴农行动计划（2021—2025年）》，提出到2025年，家政服务品牌化、信息化、专业化、规范化水平有效提升，优质家政服务有效供给显著增加，人民群众对家政服务满意度稳步提高。相信随着一系列举措落地，家政服务这项朝阳产业将加快高质量发展，充分发挥促进农民增收的作用，更好地惠及城乡百姓。

《 人民日报 》（ 2021年12月17日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)