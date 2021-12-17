本报记者 孔德晨

安徽省亳州市涡阳县实施工业强县战略，着力打造绿色装配式建筑产业集聚区，构建现代产业体系，推动全县经济总量不断提升。图为日前工人在一家钢构企业生产车间里忙碌。

刘勤利摄（人民视觉）

为打造夜经济集聚区城市新名片，广州市各大商圈、商业综合体、文化旅游场所的商家推出夜间消费节活动，提升冬夜烟火气。图为日前市民在广州夜经济集聚区天德广场购买美食。

新华社记者 刘大伟摄

工农业生产稳中有升，就业形势总体稳定，居民消费价格温和上涨……12月15日发布的11月份中国经济“成绩单”显示，多重风险挑战下，中国经济部分指标增速有所回落，但主要宏观指标总体处于合理区间，发展韧性不断增强。

从11月份看全年，中国经济稳定恢复态势有望延续。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，尽管面临多重压力，但是中国经济长期向好的基本面没有变。从明年的发展趋势预计，战胜困难挑战、保持经济稳定运行仍有较好的支撑。

主要指标处于合理区间

在国务院新闻办12月15日举行的例行发布会上，付凌晖介绍，随着宏观政策跨周期调节扎实推进，保供稳价和助企纾困力度加大，11月份，国民经济继续恢复，实体经济稳中有升，就业物价总体稳定，进出口增势良好，民生保障有力，发展质量稳步提升。

主要指标处于合理区间。前11个月，全国规模以上工业增加值同比增长10.1%，社会消费品零售总额增长13.7%，货物进出口总额增长22%。全国城镇调查失业率平均为5.1%，低于全年5.5%左右的预期目标；居民消费价格同比上涨0.9%，低于3%左右的全年预期目标。

粮食产量再创新高。秋粮产量10178亿斤，比上年增产191亿斤，增长1.9%；全年粮食总产量达到13657亿斤，增长2%，连续7年保持在1.3万亿斤以上。

市场保供稳价显效。市场紧缺产品供应增加，11月份原煤产量同比增长4.6%，比上月加快0.6个百分点。汽车行业“缺芯”状况有所缓解，11月份汽车产量同比下降7.1%，降幅比上月收窄1.2个百分点。工业品价格涨幅回落，11月份全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比涨幅比上月回落0.6个百分点。

高质量发展稳步推进。技术密集型产业和附加值高的新产品快速增长，11月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长15.1%，比上月加快0.4个百分点；工业机器人、新能源汽车产量分别增长27.9%和112%。

“这些情况表明，我国经济保持稳定恢复，实体经济继续加强，积极变化逐步增多。”付凌晖表示。

经济韧性强、特点突出

当前，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情散发影响仍在持续，供给和需求仍面临较多制约。付凌晖表示，尽管存在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但也要看到，中国经济长期向好的基本面没有变，韧性强的特点也比较突出。

城乡区域发展协调推进。新型城镇化、乡村振兴战略等稳步推进，城乡差距持续缩小。“今年前三季度，城乡居民可支配收入之比为2.62，比上年同期缩小0.05。”付凌晖说，“区域协调发展战略和区域重大战略稳步实施，带动作用进一步加强。”

改革开放红利持续释放。付凌晖介绍，放管服改革和优化市场环境成效不断显现，要素市场化改革稳步推进，高水平对外开放加速打造，市场主体活力有效激发，发展活力动力增强。

新发展格局加快构建。超大规模市场和完备产业体系的优势进一步显现，经济内循环的主体作用不断增强，共建“一带一路”扎实推进，国内国际双循环相互促进的发展格局加速形成。

全年目标任务有望较好实现

付凌晖表示，进入四季度以来，工业生产连续加快，工业品价格涨幅出现回落，外贸外资较快增长，就业物价总体稳定，推动高质量发展继续取得成效。

——经济稳定运行的态势在延续。前三季度，我国经济同比增长9.8%，两年平均增长5.2%。根据国际货币基金组织等主要国际组织的预计，全年增长有望达到8%左右，明显高于主要经济体，发展韧性强、潜力大、动力足的特点比较明显。就业形势保持稳定。1—11月，全国城镇新增就业达到1207万人，超过全年预期目标。

——产业发展基础不断夯实。前三季度，制造业增加值占国内生产总值的比重为27.4%，同比提高1.1个百分点。

——经济发展的动力活力增强。放管服改革持续深入，营商环境不断改善，市场主体活跃度保持在较高水平。多种所有制经济共同发展，1—11月，规模以上工业中，股份制和私营企业增加值同比分别增长10.4%和10.9%，保持较快增长；民营企业进出口同比增长27.8%，占进出口总额的比重达到48.5%，同比提高2.2个百分点。

“还要看到，我国重大科技成果不断涌现。载人航天、量子计算等领域捷报频传，5G商用建设稳步推进，新发明新技术对经济带动作用不断增强。”付凌晖说，“我国经济稳定发展支撑有力，随着统筹疫情防控和经济社会发展扎实推进，宏观政策调节有力实施，全年经济社会发展主要目标任务有望较好实现。”

(责编：胡永秋、杨光宇)