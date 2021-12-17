本报北京12月16日电 （记者邱海峰）记者16日从国家发展改革委新闻发布会上获悉，11月份，中欧班列开行1246列，运送12万标箱，同比分别增长1%、4%，综合重箱率99.4%，继续保持高位运行，连续19个月单月开行千列以上。

国家发展改革委新闻发言人孟玮在发布会上介绍共建“一带一路”进展情况。她表示，1—11月，中欧班列共开行13817列，运送133.2万标箱，同比分别增长23%、30%，综合重箱率98.1%。截至11月底，中欧班列历年累计开行47414列，运送货物429.7万标箱；累计运送防疫物资1343万件，共计10.3万吨。

中老铁路是高质量共建“一带一路”的标志性工程。今年12月3日，中老铁路正式建成通车。孟玮表示，中老铁路通车后，通过与泰国米轨相连接，泛亚铁路中通道初步打通，中南半岛国家可通过中老铁路到达中国市场，通过中欧班列可进一步抵达欧洲市场，将促进区域国家之间交通基础设施进一步联通，提升相互之间经贸合作水平，降低流通成本，提高流通效率，推动区域经济在疫后复苏发展。

近日，中国与中非、几内亚比绍、厄立特里亚、布基纳法索、圣多美和普林西比等非洲国家签署政府间共建“一带一路”合作文件。孟玮介绍，截至目前，我国已与145个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件。12月13日，中国与非盟共建“一带一路”合作工作协调机制第一次会议召开，双方围绕抗疫、粮食、能源、产能投资、基础设施、质量标准、统计等领域合作进行了交流，进一步深化了共识。会议签署了《中华人民共和国国家发展和改革委员会与非洲联盟委员会关于建立共建“一带一路”合作工作协调机制的谅解备忘录》。

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