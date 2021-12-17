本报北京12月16日电 （记者汪文正）记者从16日举行的国务院政策例行吹风会上获悉，2021年全国人大批准安排新增地方政府专项债券3.65万亿元，截至12月15日已发行3.42万亿元，占已下达额度的97%，全年发行工作基本完成。

从资金投向看，专项债券资金全部用于党中央、国务院确定的重点领域，其中约五成投向交通基础设施、市政和产业园区基础设施领域；约三成投向保障性安居工程以及卫生健康、教育、养老、文化旅游等社会事业；约两成投向农林水利、能源、城乡冷链物流等，对带动扩大有效投资、保持经济平稳运行发挥了重要作用。同时，各地已安排超过1700亿元专项债券资金用作重大项目资本金，有效发挥了政府投资“四两拨千斤”的撬动作用。

据介绍，在持续加大资金支持力度的同时，财政部不断强化专项债券“借、用、管、还”全流程管理，促进资金安全、规范、高效使用。下半年以来，财政部结合宏观经济形势变化，及时实施政策预调微调，推动地方加快发行使用进度，8月以来每月发行规模均超过5000亿元。下一步，财政部将持续加强和完善专项债券管理，更好发挥专项债券拉动有效投资的作用。

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