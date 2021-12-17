本报记者 彭训文

在浙江省金华市金业职业技能培训学校，村民热情参与由金华市金东区农业农村局主办的直播带货培训课。

吴潮宏摄（人民图片）

近日，互联网营销师、人工智能训练师、信息安全测试员、无人机测绘操控员等国家职业技能标准发布。信息技术快速发展，新的商业模式和就业形态不断涌现，孕育出种类繁多的新职业。一系列新职业及其国家职业技能标准的发布，将有效促进新职业、新业态规范化和规模化发展，带动高质量就业。

为直播行业划“底线”

“这件衣服不仅款式新颖，面料也很舒服，喜欢的朋友赶快点击链接下单。”在电商平台直播页面，主播丽丽拿着一件折扣女装，对着镜头介绍衣服材质、大小。经过几年历练，她每天能销售近百件女装。在她看来，如今直播行业逐渐成熟，消费者也更加理性，主播需要更加垂直、专业，才能更好地服务消费者。

直播电商迎来快速发展，也催生了主播、助播、选品、运营、场控等新就业岗位。在这些岗位去年被统一称为“互联网营销师”后，人社部、中央网信办、国家广播电视总局今年11月共同发布互联网营销师国家职业技能标准。

根据该标准，互联网营销师是指在数字化信息平台上，运用网络的交互性与传播公信力，对企业产品进行营销推广的人员；主要工作任务包括搭建数字化营销场景，通过直播或短视频等形式对产品进行多平台营销推广，促进产品从关注到购买的转化率等。

中国社会科学院财经战略研究院研究员李勇坚表示，互联网营销师国家职业技能标准通过对直播行业从业人员设立职业评价的参考标准，将使直播活动更规范，为行业健康发展划出了一条“底线”。

在市场需求催动下，直播电商、短视频电商领域对职业要求进一步细化；而目前相关人才培训内容较单一、从业者技能掌握不全面，成为制约行业发展的突出问题。互联网营销师国家职业标准的发布将带动互联网营销专业人才培养，推动建立一支从业规范、质量过硬、专业更强的互联网营销师职业队伍。

AI从业人员将达500万

人工智能训练师是随着人工智能技术的广泛应用产生的新兴职业。从国内一所高校计算机专业毕业后，小陈通过校招进入达达集团旗下京东到家平台担任人工智能训练师。他这样描述自己的工作职责：“通过人工智能和大数据分析技术，提升数字化的运营能力，洞察消费者需求，让入驻平台的品牌新品成为爆品。”目前，公司该岗位范围内已诞生“流行趋势预测师”“新品创新顾问”“路径规划算法工程师”等工种。例如，“路径规划算法工程师”通过算法设计帮助骑士小哥规划配送路线，优化从前端订单下发到末端货物配送周转，从而提升用户体验，能大幅度降低配送成本。为帮助入职新人不断提升职业技能，小陈介绍说，公司配备了一对一的专属导师，定期举办学习讲座、技术沙龙、“达达学堂”等线上线下培训活动。

根据国家职业技能标准，人工智能训练师是指使用智能训练软件，在人工智能产品实际使用过程中进行数据库管理、算法参数设置、人机交互设计、性能测试跟踪及其他辅助作业的人员。标准还从数据采集和处理、数据标注、智能系统运维、业务分析、智能训练、智能系统设计等维度划分了5个等级。

随着人工智能在智慧城市、智能制造、自动驾驶、智能服务、智能医疗、智能农业、智能物流、智能金融及其他行业的广泛应用，人工智能训练师规模有望迎来爆发式增长。据人社部预测，到2022年，国内外AI相关从业人员有望达到500万。

技能越高薪酬越高

“发现火情，无人机行动！”听到号令，张健拨动遥控器摇杆，无人机迅速升空，准确锁定火情位置，精准投下“灭火弹”，燃烧的火焰瞬间熄灭。

这是无人机助力北京延庆区森林防火演练的一个场面，也是张健成为无人机驾驶员的正式试飞。他以前是八达岭镇营城子村的一个普通农民，经过区人社局组织的无人机技能培训，他一下就迷上了这个新职业。经过刻苦训练，如今他已成为一家公司的无人机演示员和教练员。“从农民到无人机驾驶员，我不仅有了稳定的工作和收入，更有了自己喜欢的技能。”他说。

最近发布的无人机测绘操控员国家职业技能标准，对该职业设置了5个级别要求。张健说，他准备报考一个职业资格证书。在他看来，“这是一个不断提升自己业务能力的过程”。

通过设计职业技能等级，不断提升从业者业务素质，正在成为很多新职业技能标准的重要方向。例如，最近发布的信息安全测试员国家职业技能标准设置了4个级别的工作要求。针对漏洞信息，要求中级工能查阅公开的安全漏洞报告，梳理漏洞分析报告，能检索已公开的漏洞验证程序等；对高级技师则要求能研究漏洞影响范围，编写漏洞预警报告；能判断漏洞的补丁或临时解决方案对漏洞防范的有效性。

中国商业联合会专家委员会委员赖阳表示，国家职业技能标准标志着从业者在该领域内的职业技能水平。职业技能水平越高，就越能享受更高的薪酬待遇。越来越多新职业技能标准的出台，不仅能带动高质量就业，还将吸引更多从业者不断提升职业技能，从而促进新业态良性发展。

(责编：胡永秋、杨光宇)