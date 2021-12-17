史志鹏

中小企业好，中国经济才会好。充满活力的中小企业，多样性、差异化的经济生态，是中国经济韧性最重要的保障。近年来，有不少企业通过聚焦主业、强化创新，在专门领域练就“独门绝技”，打造“拳头产品”，成长为专精特新“小巨人”企业，为中国经济发展作出了独特贡献。

长期以来，很多企业盲目追求规模和速度，随之而来的是发展后劲不足、产品竞争力不高、抗风险能力不强等问题。专精特新中小企业则在细分市场精耕细作，不怕花时间，舍得花精力，从而在行业内形成了独特优势和竞争力。制造业是国民经济的主体，据统计，近九成“小巨人”企业集中在制造业领域，已成为保持制造业比重基本稳定及提升制造业整体素质的重要发力点，对推动经济高质量发展具有重要作用。

当前，尽管中国已拥有全球最完整的制造体系，但仍存在部分核心环节和关键技术受制于人的问题。解决“卡脖子”难题，要靠科技创新。将创新视为灵魂，专精特新中小企业持续性创新投入力度大，前沿领域自主创新成果多，是突破关键核心技术的重要力量。以半导体行业为例，无论是神工股份研发大直径22英寸单晶硅材料，还是凯美特气实现电子特气生产全流程自主可控，都是“小巨人”企业在科技创新道路上攻坚克难、不断提升本行业自主化水平的缩影。

产业链供应链是大国经济循环畅通的关键。一段时间以来，部分国家逆全球化而动，叠加新冠肺炎疫情冲击，供应链风险问题在全球范围内愈发凸显。眼下的“芯片荒”就是一个典型。专精特新中小企业专注于产业链上某个环节，与上下游协作配套能力强，在连接“断点”、打通“堵点”上大有可为。专精特新中小企业的发展壮大，能够增强产业链供应链的稳定性和竞争力，也将为形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可控的产业链供应链贡献力量。

今年7月，工信部等6部门联合发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。目前，国内建立了创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业、产业领航企业的优质企业梯度培育体系。其中，已培育“小巨人”企业4700多家、省级专精特新中小企业4万多家。各地也纷纷聚焦中小企业面临的融资难、融资贵和权益保护不到位等痛点难点，在政策上发力，在服务上用力，不断提升中小企业的创新能力和专业化水平。

引导中小企业走“专精特新”发展道路是国家的重要举措，也为广大中小企业发展提供了广阔前景。“十四五”期间，将培育10万家省级专精特新中小企业、1万家“小巨人”企业。期待更多中小企业把握机遇，走好“专精特新”之路，尽快成长为掌握独门绝技的“单打冠军”“配套专家”。

(责编：胡永秋、杨光宇)