12月14日，由华润集团牵头承办的首届中央企业数字化转型峰会在深圳开幕。会上，华润集团董事长王祥明与各位嘉宾共同启动了中央企业数字化转型星航计划，大湾区中央企业数字化协同创新联盟、中央企业数字化发展研究院、华润数科负责人代表峰会组委会发布了企业数字化转型十大成果、十大白皮书、百大典型场景、十大趋势等成果。

本次峰会以“数字央企 智领中国”为主题，由华润集团牵头成立的大湾区中央企业数字化协同创新联盟、中央企业数字化发展研究院联合主办，致力于打造中央企业数字化政策发布平台、重大应用成果展示平台和科技创新实践交流合作平台。

峰会上，华润集团董事长王祥明致欢迎词。他表示，召开峰会旨在进一步推进国有企业数字化转型工作的落地实践，以数字化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造国有企业迈向世界一流企业的新辉煌。由华润集团牵头发起的大湾区中央企业数字化协同创新联盟和中央企业数字化发展研究院自去年成立以来，在加强国资央企技术赋能、服务赋能、知识服务和生态赋能方面发挥了重要作用。华润集团要立足新发展阶段，全面准确贯彻新发展理念，在构建新发展格局中担当重任，全力推进产业数字化和数字产业化发展，服务国家战略，打造具有全球竞争力的企业。

中央企业代表中国旅游集团陈寅董事长、南光集团傅建国董事长也分别为大会致辞。

本届峰会开设开幕式、主论坛、分论坛、成果展览等环节，其中，14个“智能+”主题分论坛涵盖数字电网、智能设计、智慧城市、智慧油气、智慧决策、智能制造、智慧交通、数字金融、数字车企、数据治理、网络安全、5G+工业互联网、新型数字基础设施、国资国企和城市数字化发展等领域。

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