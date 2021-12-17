第28届中国国际广告节举行 加多宝斩获5项金奖
12月10日至13日，由中国广告协会主办，厦门市人民政府支持的第28届中国国际广告节在厦门举行。本届广告节涵盖奖项赛事、高峰论坛、媒体推介、展览展示等丰富的内容，吸引了众多广告及相关行业企业参与。
近年来，随着互联网信息技术的发展，“Z世代”消费者崛起，企业面临的营销环境日新月异。如何高效整合多元化数字媒体，突围信息过载，实现品牌与消费者之间的深度沟通和情感共鸣，成为品牌方共同面临的新课题。
此次广告节上，加多宝斩获2021年度数字营销案例、年度整合营销案例等5项金奖。其中，加多宝2021春节营销和加多宝2021旺季体育营销斩获年度数字营销案例金奖。
据介绍，2021年春节期间，加多宝持续深耕招财进宝“宝文化”，以加多宝凉茶春节定制牛运罐为载体，将品牌广告、短视频平台传播与线下渠道相结合，打造“牛气冲天 都在宝里”创意祝福挑战赛，实现13亿次曝光。在暑期凉茶热销旺季，加多宝借势国际体育赛事，推出“赢战2021喝彩中国”系列主题活动，依托与中国国家体操队、短视频平台的战略合作，创新数字化营销，通过3D魔表挑战赛等趣味形式号召全民为中国体育健儿加油喝彩。主题活动吸引超134万的消费者作品参与，实现超200亿的总线上播放量。
除了在大型主题营销活动摘得两大金奖之外，加多宝凉茶·广东珠江频道 《全民叹世界》之粤辣悦爽摘得本届广告节年度整合营销金案奖项。加多宝携手湖北电视台开展的2021楚汉辣味挑战赛，携手四川电视台《吃八方》美食栏目开展的2021四川火锅争霸赛也在当地掀起消费者互动热潮，斩获两项金奖。
加多宝相关负责人表示，加多宝围绕品牌年轻化战略，深入推进新营销模式改革，不断传播品牌正能量，赢得消费者共鸣。“从央视品牌广告到短视频内容营销创新，从助力美食场景消费升级到数字化加持的消费者情感沟通，从中华传统养生文化的持续弘扬到为国之盛事加油喝彩，加多宝创新不止，步履坚定。”该负责人说。
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