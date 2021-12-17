新华社北京12月16日电（记者申铖）日前召开的国务院常务会议部署完善地方政府专项债券管理。今年以来，专项债发行使用情况如何？当前地方政府债务风险是否可控？16日，财政部相关负责人在国务院政策例行吹风会上一一解答。

专项债发行已基本完成 带动扩大有效投资

地方政府专项债券是落实积极财政政策的重要抓手，是政府拉动投资最直接、最有效的政策工具之一。

今年专项债发行了多少？“全年发行工作基本完成。”财政部副部长许宏才介绍，今年，全国人大批准安排新增地方政府专项债券额度为3.65万亿元。截至12月15日，新增专项债券发行3.42万亿元，占已下达额度的97%。

从资金投向看，已发行的专项债全部用于党中央、国务院确定的重点领域，其中约五成投向交通基础设施、市政和产业园区基础设施领域；约三成投向保障性安居工程以及卫生健康、教育、养老、文化旅游等社会事业；约两成投向农林水利、能源、城乡冷链物流等。

“专项债对带动扩大有效投资、保持经济平稳运行发挥了重要作用。”许宏才说，同时，各地已安排超过1700亿元专项债券资金用作重大项目资本金，有效发挥了政府投资“四两拨千斤”的撬动作用。

在持续加大资金支持力度的同时，财政部还不断强化专项债券“借、用、管、还”全流程管理，指导做好项目储备，强化负面清单管理，合理把握发行节奏，促进资金安全、规范、高效使用。

许宏才表示，今年初，专项债券实行常态化管理，要求地方合理把握发行节奏，有效避免债券资金闲置。下半年以来，结合宏观经济形势变化，我们及时实施政策预调微调，推动地方加快发行使用进度，8月以来发行进度明显加快，每月发行规模均超过5000亿元。

“加强和完善地方政府专项债券管理，有利于进一步提升积极财政政策效能，对带动扩大有效投资，妥善应对内外部冲击和经济下行压力具有重要意义。”许宏才说。

地方债风险总体可控 积极防范化解隐性债务风险

针对社会关注的地方政府债务风险问题，在此次发布会上，财政部作出回应。

“风险总体可控。”许宏才通过负债率和债务率两个债务指标进行了详细解释：

——负债率方面，截至2020年末，地方政府债务余额25.66万亿元，加上纳入预算管理的中央政府债务余额20.89万亿元，全国政府债务余额是46.55万亿元，计算出负债率为45.8%，低于国际通行的60%警戒线，也低于主要市场经济国家和新兴市场国家水平。

——债务率方面，截至2020年末，我国地方政府债务率为93.6%，而国际通行标准在100%到120%之间。

“总体来看，我国地方政府债务率不高。”许宏才说，社会各界关注的地方政府隐性债务风险方面，近年来隐性债务风险稳步缓释，风险总体可控。

完善常态化监测机制；坚决遏制隐性债务增量；稳妥化解隐性债务存量；推动平台公司市场化转型；健全监督问责机制……财政部已制定出台了一系列政策措施，着力防范化解地方政府隐性债务风险。

“防范化解隐性债务风险，终极目标是实现全国范围全面消除隐性债务，并建立长效监管制度框架，清除隐性债务形成的土壤环境，坚决不留后患。”许宏才介绍，在上海市和广东省，全域无隐性债务试点工作已经启动，将为全国其他地区全面化解隐性债务提供有益探索。

明年部分专项债额度已下达 为稳投资、稳增长提供支撑

国务院常务会议指出，“统筹做好今明两年专项债管理政策衔接，更好发挥专项债资金带动社会资金的作用”“研究依法依规按程序提前下达部分额度”。

对此，许宏才表示，经全国人大常委会授权和国务院同意，近期财政部已向各地提前下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元。

财政部预算司负责人兼政府债务研究和评估中心主任宋其超表示，明年专项债券投向将进一步聚焦短板领域、聚焦重点方向、聚焦重点项目。

“我们将持续加强督导，推动提前下达额度在明年一季度发行使用，为稳定宏观经济大盘提供有力支撑。”许宏才说。

在下一阶段债务风险防范方面，许宏才表示，虽然防范化解地方政府债务风险取得积极成效，债务相关指标水平总体不高，但是局部地区风险不容忽视，隐性债务风险也需继续防范化解。

他表示，下一步，财政部将会同有关部门健全依法从严遏制新增隐性债务、稳妥化解存量隐性债务的体制机制。“我们高度重视地方政府债务风险问题，将充分认识防范化解地方政府债务风险任务的长期性、艰巨性，时刻保持警惕，特别是防范局部风险水平较高地区的风险，找出重点、扎实工作。我们将尽锐出战，久久为功，坚决不留后患，牢牢守住不发生系统性风险的底线。”

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