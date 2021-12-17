新华社北京12月16日电（记者赵文君）市场监管总局最新统计，我国市场主体总量已超1.5亿户，其中各类小微企业4317.25万户、个体工商户1.02亿户。为服务市场主体登记注册、个体私营经济发展，由市场监管总局开发建设的全国市场主体登记注册服务网、全国个体私营经济发展服务网16日正式上线运行。

这两个服务网的上线运行，旨在提供更加便利、规范的市场主体登记服务，解决小微企业、个体工商户发展面临的信息不对称问题，提高各类惠企政策的可及性。

据介绍，全国市场主体登记注册服务网汇集了全国市场监管部门的全程电子化登记系统入口，为各类市场主体提供了统一的市场主体设立、变更、注销等一体化、一站式的市场主体登记服务。全国个体私营经济发展服务网主要定位于政策宣传、信息公示、引导培训、专题服务，搭建个私经济发展政企互动平台。

市场监管总局登记注册局有关负责人说，个体工商户大多是自食其力的劳动者，在稳定增长、保障就业等方面发挥了重要作用。从某种意义上说，社会对于个体工商户的态度，就是对待劳动者的态度，要旗帜鲜明地支持个体私营经济发展。

下一步，市场监管总局将加快推动实现全国登记注册业务的规范化和标准化。结合扶持个体工商户、小微企业发展相关政策措施，加强对个体工商户、小微企业活跃度和生产经营情况的跟踪监测，密切关注经营形势变化情况，加强调查分析，为研究完善扶持政策提供支撑。

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