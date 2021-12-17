新华社长沙电（记者谭剑、柳王敏）农机小镇、烟花小镇、五金小镇、辣椒小镇、种业小镇……翻开湖南省特色产业小镇名录，一股浓浓的“湘”味扑面而来。

近年来，湖南立足地方特色资源和产业，把特色产业小镇作为拉动县域经济增长、推进乡村振兴的重要抓手，一批产业特而强、功能聚而合、形态小而美的特色产业小镇拔节生长，成为湖湘大地上一张张亮眼名片。

初冬清寒，抵挡不了开足马力生产的热情。在双峰县永丰街道（原永丰镇），刚刚结束的第十二届“湘博会”上，近6000万元的农机订单让镇上农机企业老板心里乐开了花。

双峰县农机事务中心主任舒俩斌这几天忙得不可开交。他骄傲地告诉记者，“农机小镇”虽小，但可以生产60多个品种300多种型号的农机。其中，碾米机、谷物烘干机在细分市场占有率稳居全国第一。近年来，“农机小镇”年均工业产值保持10%的增速，部分“拳头”产品走向“一带一路”沿线国家，在非洲、东南亚等地销售火爆。

类似的“隐形冠军”在湖南比比皆是。在浏阳“烟花小镇”，全世界的天空每绽放三朵烟花就有一朵出自这里；在临湘“浮标小镇”，上千家浮标企业云集，占据国内台钓浮标80%的市场份额；在邵东“五金小镇”，每年生产扳手、锤子、钳子等五金工具3亿件套……

“特色产业小镇一头连着县域经济，一头连着乡村振兴。”湖南省发展和改革委员会发展战略和规划处处长唐智宏说，特色产业小镇肩挑城乡两头，对于带动县域经济发展、推进乡村振兴起到了不可替代的作用。

湖南特色产业小镇建设始于2018年，至今总数已达60个，分为工业、农业、文旅三类。2020年，湖南特色产业小镇总产值超1600亿元，税收超35亿元，就业人数近60万人。

地处湘粤交界的蓝山县“皮具箱包小镇”成为湖南承接珠三角产业转移的重要桥头堡，近年来累计落地皮具箱包玩具企业130余家，总投资达110亿元。“根据规划，到2025年小镇制造业增加值占GDP比重达33%，建成入驻企业600余家、年总产值300亿元、年税收4亿元、就业人数3万余人的产业集群。”蓝山县县长邓群说。

在千年茶路起点安化县，千百年来默默无闻的黑茶近年来声名大噪。蓬勃发展的黑茶产业，不仅使当地10万名群众成功脱贫，而且成长为一个综合年产值达230亿元的地方支柱产业。在远近闻名的“黑茶小镇”田庄乡，近年来大力推进“茶旅融合”，游客来到这里，可以走茶马古道、观茶山云海、赏茶乡花海、探梅山文化，围绕着小小的一片茶叶，一个全新的“茶文化”小镇正在崛起。

湖南为防止小镇建设一哄而上，对特色小镇建设实行清单式管理，每年考核评价，不合格的坚决“摘帽”；为防止小镇建设房地产化，力推生产、生态、生活“三生融合”，要求小镇规划中绿化面积不低于30%、住宅面积不高于30%。

唐智宏认为，湖南特色小镇建设之所以呈现比较好的发展势头，主要在于从省情出发，紧紧围绕地方资源禀赋和产业特色，把产业、企业的发展摆到最突出的位置，力争实现“小而精”“小而优”“小而强”。

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