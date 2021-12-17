张玉卓

今年是钱学森同志诞辰110周年。钱学森同志作为中国科技界的一面旗帜，毕生践行以“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”为内核的科学家精神，堪称明德典范、学界楷模。

钱学森同志是中国科协事业的开拓者。自1986年开始，钱学森同志历任中国科协副主席、主席、名誉主席。在十余年时间里，钱学森同志对中国科协组织建设、战略布局和科协工作进行了深入思考和探索，为推动科协事业健康发展作出了卓越贡献，留下了弥足珍贵的精神财富，对我们今天的工作仍然具有现实指导意义。

秉持科协性质和宗旨，做好桥梁和纽带

钱学森同志深入思考中国科协性质等重大问题，准确把握科协工作在党和国家工作大局中的地位和作用。他反复强调，要坚持科协的性质和宗旨，强调科协是科技工作者的群众组织，是党领导的人民团体。他说，“中国科技工作者及其组织开展的工作和行动，任何时候都必须在党的坚强领导之下进行。加强党的领导和发挥科协工作的主动精神是完全一致的，不可分割的”，要履行好党和政府联系科技人才桥梁和纽带的职责。

钱学森同志非常重视科协的政治属性，积极支持苏步青等200多位政协委员在全国政协七届一次会议期间提交的恢复中国科协作为全国政协组成单位的联名提案，并为此不懈努力。1989年3月，在中国科协三届四次全委会上，他强调科协是人民团体，他说，“明确提出这个问题，是为了更好地认识我们中国科协的性质，增强责任感，使科协组织在我国社会主义民主政治建设中能够更好地代表中国科技工作者，更加自觉地积极地参与社会协商对话，参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护科技工作者的具体利益”。在中央关心支持下，1991年1月，全国政协七届十二次常委会议决定恢复中国科协为全国政协的组成单位。

丰富和发展科普内涵，服务全民科学素质提升

钱学森同志突出强调科技是文化的重要组成部分，应该把科普工作纳入文化建设的范畴。他认为，加强向全社会科普宣传，是精神文明建设的长期任务。他在1994年接受媒体采访时强调，中国科协作为知识拥有者的组织，要面向社会，为促进全社会精神文明建设作出贡献。每一个科技工作者都应把向社会传播科学观念、宣讲科技文明、倡导科学精神和科学方法作为自己应尽的义务。

钱学森同志把科普工作分成三个层面的内容：一是为农村及小集镇的“大农业”和城市“大工业”服务的大面积科普，注重提高劳动生产率；二是为提高广大干部科学素质服务的科普，主要是帮助他们扩展、补充新的科技知识；三是为科技专家们了解非本专业领域的新发展、为开阔思路服务的科普，也叫高级科普。钱学森同志关于科普三个层面的划分，不仅为当时科普工作指明了方向，而且对后来推动实施《全民科学素质行动计划纲要》，具有重要的指导意义。

钱学森同志基于自然科学与社会科学应联合、科学技术是文化的组成部分等观点，进一步提出“大科普观”，即科普不仅要普及自然科学技术方面的知识，还要普及文化和社会方面的知识。他一直积极支持并亲自参与科普工作，号召并组织科学家参加科普工作。他说：“人民给了我们科学知识，作为一个科学家，有责任把科学知识还给人民，这是我们义不容辞的社会义务。”

发挥专家荟萃优势，开展决策咨询和科技服务

钱学森同志强调，科技工作者要积极为促进科技进步献计献策，为党和政府的科学决策服务。他倡导开展多学科、多层次、综合性的学术咨询论证，促进决策科学化和民主化。他一直主张“用系统工程的观点来考虑问题”，强调系统观念。对开展决策咨询工作，他要求做到三点：一是发挥出系统的整体功能和优势，把“专家群体”的整体优势发挥出来，形成高质量的决策咨询报告；二是决策咨询报告所反映的情况必须客观准确，既有定性结论，又有定量分析，坚持决策咨询“一定要用系统工程的方法，有定性、定量的分析”；三是用系统的思想，提炼决策咨询报告的建议，建议要有前瞻性、针对性、可操作性。

兴办学术组织，身体力行学术民主

钱学森同志认为科协和学会的工作非常重要。1988年，钱学森同志在中国科协成立30周年纪念大会上讲到学术团体重要意义和作用时，引用梁启超的《论学会》一文中的话说，“欲振中国，在广人才；欲广人才，在兴学会”。他认为各类学会的兴起，成为不可阻挡的历史潮流。他亲自主持筹备和支持成立了许多专业技术学会、协会和研究会等学术组织，也曾被推举为一些学术组织的理事长或名誉理事长、顾问等。在科研交流中，钱学森同志大力倡导学术民主。他不仅不失时机地利用座谈会和书信等方式进行宣传学术民主，而且身体力行。1994年9月2日，他在给黄顺基的信中说：“在学术讨论中，应该学术民主、平等探讨，不分长幼才是对的！”

突出人才为本，竭力涵养科技后备力量

钱学森同志始终强调，中国科协工作的对象是广大科技工作者，科协工作是服务工作，要大力创建人才脱颖而出机制。在纪念中国科协成立30周年大会上，他指出：“当代世界的经济竞争、科技竞争，又集中在人才的竞争上，希望在青年。面向21世纪的人才培养必须从今天的青少年抓起。”钱学森同志极力关注科协在青年科技工作者的培养、奖励等各方面的工作。为了鼓励更多青年热爱科学，献身光学科技，在他的热心倡导下，1987年中国光学会和《科技日报》联合举办了第一届全国中学生光学知识竞赛，参加学生达7万多人。

古之学者将“立德、立言、立功”视为人生“三不朽”，钱学森同志正是为中华民族崛起建立不朽功勋的人民科学家。在70多年的科研生涯中，钱学森同志始终以追求真理、服务国家为己任，“把群众的口碑当作自己无上光荣”。作为科技工作者的杰出代表，他身上体现的爱党爱国的政治品格、严谨求实的科学态度、开拓进取的创新精神、无私奉献的高尚情操，成为广大科技工作者以科学智慧报效祖国、服务人民的集中写照，是后继者学习的楷模。

我们今天深切缅怀钱学森同志，就是要大力弘扬科学家精神，凝心聚力建设世界科技强国。当今世界处于动荡期，新一轮科技革命和产业变革与我国高质量发展形成历史交汇，大国战略博弈激烈复杂，我们必须把握战略机遇，抢占更多国际科技竞争制高点，更加主动参与世界科技治理、重塑全球创新格局。面临百年变局与世纪疫情交织叠加，全球性挑战更加严峻复杂，必须进一步彰显科学精神、科学家精神，不断焕发时代感召力、引领力，为实现高水平科技自立自强，积蓄更加主动的精神力量。

面向未来，中国科协要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定弘扬科学家精神，涵养优良学风作风，坚持立根铸魂、价值引领、实践育人，将科技工作者更广泛更紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚守初心使命，牢记“国之大者”，接力精神火炬，奋进时代征程，为建设世界科技强国、共圆中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧力量。

（作者系中国科协党组书记、分管日常工作副主席、书记处第一书记）

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