人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

1306条腿！“名副其实”的千足虫首次发现

张梦然
2021年12月17日09:21 | 来源：科技日报
小字号

一只雌性Eumillipes persephone，全身330个体节，1306条腿。图片来源：《科学报告》　

　　科技日报北京12月16日电 （记者张梦然）据自然科研旗下《科学报告》16日发表的生物学论文，美国科学家团队报告发现了世界上第一种拥有不止1000条腿的马陆（千足虫）。此前没有一种已知马陆的腿的数量超过750条。

　　马陆也叫千足虫、千脚虫，属于节肢动物门，多足亚门。马陆在世界上约有10000种，一般体长约20至35毫米，虽然名为“千足”，此前并没有1000条足部的“千足虫”。

　　此次，在澳大利亚东部金矿省，美国弗吉尼亚理工学院暨州立大学科学家保罗·马利克及其同事在一个矿物勘测钻孔的地下60米深处发现了这种马陆。它有1306条腿——比任何其它动物都多，这个新物种被命名为“Eumillipes persephone”。该名称由希腊词eu-（真）、拉丁词mille（千）和pes（足）组成，并引用了希腊地下世界女神的名字佩尔塞福涅（Persephone，亦译作珀耳塞福涅）。

　　研究团队测量了这个新物种的四个个体，发现它们拥有长长的线状体躯，由多达330个体节组成，最多有0.95毫米宽，95.7毫米长。它们无眼、短腿，头部呈锥形，其上有触角和喙。

　　科学家分析该物种的亲缘关系发现，“E. persephone”与有记录最多足的生物（加利福尼亚的马陆物种“Illacme plenipes”）有较远亲缘关系。研究团队认为，这两个物种都演化出大量体节和腿，使其能产生推力，在其生活的土壤环境中得以通过狭窄开口。

　　这些发现凸显了东部金矿省的生物多样性。为了最小化这一地区开矿对千足虫“E. persephone”的影响，研究人员建议应采取行动保护其地下栖息地。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
银保监会就信用卡业务征求意见：长期睡眠信用卡比率不得超过20%
　　人民网北京12月17日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为规范信用卡业务经营行为，落实银行业金融机构及其合作机构管理责任，提升信用卡服务质效，保护金融消费者合法权益，坚持以人民为中心的发展思想，促进信用卡行业以高质量发展更好支持科学理性消费，银保监会制定了《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》（以下简称《通知》）。《通知》要求银行不得以发卡量、客户数量等作为单一或主要考核指标，长期睡眠信用卡比率不得超过20%，整改后仍超出该比例的银行不得新增发卡。…
唱响奋进凯歌 乡村振兴展开新画卷
　　农为邦本，本固邦宁。“三农”向好，全局主动。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部