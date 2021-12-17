1306条腿！“名副其实”的千足虫首次发现
一只雌性Eumillipes persephone，全身330个体节，1306条腿。图片来源：《科学报告》
科技日报北京12月16日电 （记者张梦然）据自然科研旗下《科学报告》16日发表的生物学论文，美国科学家团队报告发现了世界上第一种拥有不止1000条腿的马陆（千足虫）。此前没有一种已知马陆的腿的数量超过750条。
马陆也叫千足虫、千脚虫，属于节肢动物门，多足亚门。马陆在世界上约有10000种，一般体长约20至35毫米，虽然名为“千足”，此前并没有1000条足部的“千足虫”。
此次，在澳大利亚东部金矿省，美国弗吉尼亚理工学院暨州立大学科学家保罗·马利克及其同事在一个矿物勘测钻孔的地下60米深处发现了这种马陆。它有1306条腿——比任何其它动物都多，这个新物种被命名为“Eumillipes persephone”。该名称由希腊词eu-（真）、拉丁词mille（千）和pes（足）组成，并引用了希腊地下世界女神的名字佩尔塞福涅（Persephone，亦译作珀耳塞福涅）。
研究团队测量了这个新物种的四个个体，发现它们拥有长长的线状体躯，由多达330个体节组成，最多有0.95毫米宽，95.7毫米长。它们无眼、短腿，头部呈锥形，其上有触角和喙。
科学家分析该物种的亲缘关系发现，“E. persephone”与有记录最多足的生物（加利福尼亚的马陆物种“Illacme plenipes”）有较远亲缘关系。研究团队认为，这两个物种都演化出大量体节和腿，使其能产生推力，在其生活的土壤环境中得以通过狭窄开口。
这些发现凸显了东部金矿省的生物多样性。为了最小化这一地区开矿对千足虫“E. persephone”的影响，研究人员建议应采取行动保护其地下栖息地。
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